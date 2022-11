Kicillof en su universo

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Los últimos movimientos que sacuden al Frente de Todos (FdT) -la sensación de lanzamiento que dejó el discurso de Cristina Fernández y el fogoneo a su presentación del 17N prevista en La Plata, el pedido de Máximo Kirchner al presidente Alberto Fernández para que abandone las “aventuras personales” y se baje de la reelección y la respuesta de la Casa Rosada- no alteran el ritmo ni el norte de Axel Kicillof, que se mantiene en su universo: el gobernador de Buenos Aires sigue enfocado en su reelección, con una candidatura que siente cada vez más firme pese al fuego amigo y que pretende consolidar a fuerza de gestión.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Mientras un sector amplio del peronismo agita la candidatura presidencial de la vicepresidenta, Kicillof esquiva las declaraciones públicas en ese sentido y, pese a que se lo vio prendido al hit #CristinaPresidenta, evita decir lo que -por caso- ya dijo anticipadamente su jefe de asesores y hombre de confianza, Carlos Bianco. La acompañaremos adonde ella decida ir, reiteran en La Plata, pero se excusan: “Lo que se resuelva (en torno a su eventual candidatura), nos queda muy lejos a nosotros”, remarca a Letra P un funcionario cercano al mandatario.

¿La postulación o no de CFK afecta su objetivo de representarla en la provincia en 2023? A su entender, no. “Nosotros no nos movemos ni un centímetro, queremos estar cuatro años más en la provincia para hacer las reformas estructurales que se necesitan y para lograrlo estamos convencidos de que lo mejor es trabajar en resolverle los problemas a la gente”, responde una fuente de diálogo cotidiano con el mandatario. El único plan es la reelección, dice e incluso desafía a quien quiera a competir en interna si hubiere Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

También podés leer De Sarandí a La Plata, otra vez hay aroma de lanzamiento

En el edificio central de calle 6 no tienen dudas: Kicillof cuenta con el aval de la vicepresidenta para la competencia por la reelección, más allá de las aspiraciones de otros dirigentes que pretenden “sacarlo para arriba”, a una candidatura presidencial, para calzarse el traje de la candidatura a la gobernación. Hoy, la postulación del gobernador en Buenos Aires parece cosa juzgada en la cumbre del poder kirchnerista.

El gobernador entiende que es necesaria la rosca preelectoral y va a continuar manteniendo reuniones en ese sentido, especialmente con el líder de La Cámpora e intendentes -con quienes pretender bajar la tensión-, pero no es algo que le agrade. “Axel ve que los temas de la gente pasan por otro carril, por eso se siente incómodo; él quiere estar enfocado en la gestión y eso es gran parte de lo que le cuestionan los intendentes”, dicen en La Plata. Hay quienes entienden que hoy más que nunca hay un divorcio de la dirigencia política con la gente y eso es lo que hay que cambiar.

También podés leer Todo muy lindo, pero hay que gobernar: palomas de paz en la guerra peronista

Mientras se ocupa de la gestión, el gobernador cultiva la relación con el ministro de Economía, Sergio Massa, con quien habla “prácticamente todos los días” y con quien tiene reuniones periódicas.

En sintonía con el respaldo expresado públicamente por CFK, Kicillof considera que Massa y su equipo están haciendo “un esfuerzo enorme” por acomodar la economía, aunque algunas de las medidas que está tomando no son de su agrado; “necesarias en el contexto”, arguyen. Espera que el ministro comience una segunda etapa, en la que empiece a cumplir con el contrato electoral de 2019 y las mejoras lleguen a los bolsillos de la gente.

También podés leer Una candidata para el agite

Aunque en La Plata prevén una disminución del ritmo de anuncios y recorridas mientras dure el Mundial de Catar, la gestión seguirá su rumbo. En tanto, ya trabaja en la planificación del próximo verano, cuando, como en temporadas anteriores, concentrará gran parte de su actividad en los principales centros turísticos bonaerenses.