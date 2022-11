Kirchner le pidió al Presidente que se baje, como CFK en 2019

MAR DEL PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) "Le damos la bienvenida al querido Máximo Kirchner". Con esa introducción, entró el titular del PJ bonaerense al escenario en el microestadio del Club Once Unidos en este ciudad. Si bien se esperaba que fuera el único orador, tomó el micrófono primero la local Fernanda Raverta, propuesta cristinista con vistas a 2023 "Con la convicción que la palabra alegría tiene a a partir de ayer otra connotación, Alegría, como nos pide Cristina", lanzó la titular de la Anses. Fue la primera referencia a la sensación de lanzamiento que dejó la vicepresidenta 24 horas antes en Pilar.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Al clamor le siguió el desclamor de Kirchner. Paradójico que en una cumbre en la que se pensaba debatir el futuro de las PASO, un tema que ni se tocó, el diputado le pidiera a Alberto Fernández bajarse de una eventual primaria. "A pesar de que hay compañeros que están interesados en las aventuras personales, tengo la esperanza de que, como hizo Cristina en 2019 para que el país saliera del oprobio neoliberal macrista, hagan lo mismo y dejen de jugar a los ofendidos y a los tristes", lanzó, en un párrafo al final de su discurso, que fue leído como un dardo al a Casa Rosada.

"Triste está nuestra gente que no llega a fin de mes. Ofendidos están los compañeros que quieren un gobierno que trabaje más todos los días", completó el titular del PJ bonaerense, como para que no quedaran dudas. El reproche llegó después de la salutación por el regreso de Luiz Inácio Lula da Silva al poder en Brasil, otro guiño al albertismo que amaga con la idea de que dos décadas es demasiado tiempo para un proyecto político (en 2023 se cumplen 20 años del 2003).

También podés leer El peronismo necesita el renunciamiento del Presidente

Antes de las renovadas críticas contra Fernández, la previa venía marcada por el operativo CFK 2023. Bastó que Kirchner le transmitiera al auditorio el saludo de su madre para que, por varios segundos, se coreara "Presidenta, Cristina Presidenta". Después, el presidente justicialista recordó que el congreso partidario debía realizarse el 3 de septiembre, dos días después del intento de magnicidio. "¿Por qué jóvenes quisieron asesinar a quien implemento una política pública que eliminó la discrecionalidad como fue la AUH?", afirmó, al enumerar una serie de medidas tomadas durante ambos mandatos de la expresidenta.

"Tenemos una certeza entre tanto odio, que al odio no se devuelve con odio. Al odio le ponemos el amor de la militancia", lanzó el diputado.

Después de apuntar contra Mauricio Macri, un clásico de sus monólogos, la novedad fue que Kirchner arremetió contra Patricia Bullrich, a raíz de la polémica por su cruce viralizado con el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel. "Si así se pone con alguien que disiente dentro de su espacio político, ¿cómo se pondrá cuando tenga el poder, si es que el pueblo la vota, si hay resistencia cuando quiera imponer un ajuste? Hay que tener responsabilidad a la hora de votar", afirmó.

También podés leer Con el eslogan CFK 2023 en el aire, el PJ arma un debate exprés en Mar del Plata

Luego apeló al antecedente de 2017, cuando CFK salió segunda en el debut de Unidad Ciudadana frente a Cambiemos. "Esa derrota en la provincia nos llevó a un diciembre de reforma previsional que ponía a nuestros jubilados y jubiladas como variable de ajuste, y después al Fondo (Monetario Internacional)", se quejó.

"No nos puede volver a pasar, en un Frente como el nuestro, amplio, que aquellos que se valen de construcciones colectivas, inicien una aventura personal. Para aventuras está el turismo. Para eso no está la política, no para poner cara de víctima y de yo no fui", completó. "Me llena de tristeza de ver cómo está el país. La vida me ha dado todo, hasta el privilegio no sólo de que sean presidentes, sino que sean buenos presidentes"; apuntó, en referencia a Néstor y Cristina Kirchner. "No podemos tener grados de egoísmo", añadió.

Ahí llegó, entonces, el párrafo con el que Kirchner le pidió un paso al costado al mandatario. Pero hubo otro mensaje. "Más allá de la pirotecnia de la política, hay 44 millones de argentinos y argentinas en el medio", afirmó primero, antes de reprochar: "Se tiene que terminar lo infantil de todo esto. No hay que distraerse cuando sos presidente, tenés que concentrarte en los problemas de tu sociedad".