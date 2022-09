Jatón y Javkin armaron una foto con promesas de unidad opositora

Con la excusa del foro “Diálogos sobre ambiente, comunidad y desarrollo: los desafíos de la política”, los intendentes de Santa Fe, Emilio Jatón, y Rosario, Pablo Javkin, lograron una amplia foto de gran parte del espectro opositor de la provincia de Santa Fe, acompañada de mensajes de unidad y construcción electoral de cara a 2023. "De este lugar tiene que salir un pacto para el futuro, creíble y que apunte verdaderamente a cambiarle la vida a la gente", afirmó el alcalde capitalino, toda una declaración de principios.

Con la gran foto previa al frente de frentes en veremos, el encuentro que se realizó este viernes en la Sociedad Rural de la capital santafesina logró juntar a gran parte del arco opositor al gobernador Omar Perotti. El exgobernador Antonio Bonfatti y la diputada provincial Clara García, referentes del socialismo en modo unidad, y el senador Dionisio Scarpín, radical de Juntos por el Cambio, fueron las principales figuras en el escenario junto a Jatón, el anfitrión, y Javkin.

El objetivo del encuentro, que se dividió en tres paneles temáticos, fue establecer un diálogo con distintos actores sociales sobre temas centrales de la actualidad como el cuidado del ambiente, el fortalecimiento de los sectores productivos y la construcción de comunidad. Pero fue, también, una oportunidad de enviar un mensaje tanto al peronismo que administra la Casa Gris como a sectores de la oposición, el PRO y otras tribus dentro de JxC, de una movida en bloque de sectores más afines a la centroizquierda que hasta hace poco coincidieron en el Frente Progresista.

En una ronda de preguntas al cierre del encuentro, Jatón, Javkin, Bonfatti, García y Scarpin coincidieron, no sin matices, en la necesidad de construir una opción "plural" y "horizontal" con mirada local para acordar políticas públicas. Sin explicitarlo, dejaron varias puertas abiertas a avanzar en un acuerdo electoral que, voces en off, al final del encuentro daban por descontado.

La misma canción

“Creo que esta reunión nos deja mensajes muy fuertes. Cuando uno escucha a los especialistas, hay un punto de unión: necesitamos urgente construir en común y establecer prioridades en la toma de decisiones. Tenemos que volver a dialogar sobre la vida cotidiana. cómo queremos vivir”, expresó Jatón y, más directo, agregó: ““Tenemos una gran oportunidad. la vida nos pone en este momento a gestionar, a intentar cambiar las cosas. Depende de nosotros que lo hagamos bien”.

Por su parte, Javkin llamó a "recuperar lo que teníamos" y a "poner toda la potencia de esta diversidad y pluralidad detrás de un proyecto que se anime a organizarse desde lo horizontal y cercano y no desde los ordenamientos nacionales". "Argentina solo va a tener una oportunidad si tenemos fuerzas políticas horizontales, participativas, innovadoras y cercanas", opinó.

Bonfatti también abundó en la idea de acuerdos. “Es muy necesario este encuentro entre la política y la sociedad civil. No es frecuente encontrar en Argentina la posibilidad de pensar colectivamente”, indicó.

Scarpin reflexionó sobre las mejores estrategias para poder generar igualdad y más sinergia entre las localidades más pequeñas y Santa Fe Capital y Rosario. “No se puede construir una política pública de calidad si no se sabe cuál es el público objetivo. Y una política pública de calidad tiene que ser transversal, no en compartimentos. No hay forma de trabajar la igualdad si no es de manera transversal”, manifestó

Clara García, a su turno, desarrolló los aportes que pueden hacer los gobiernos locales y provinciales para generar oportunidades productivas donde se considere el cuidado del ambiente.

“Tenemos aquí dos intendentes que lo están haciendo, con identidad local”, expresó y agregó: “Hay dificultades que vienen definidas desde lo nacional; pero podemos avanzar en medidas de desarrollo local que unan lo público con lo privado, con una mirada sustentable y de futuro”.