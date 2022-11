Sin oficializarse, el frente de frentes ya habla de "programa de gobierno"

La oposición santafesina, con el faltazo del socialismo, volvió a mostrarse unida este martes y ya habla de “la elaboración de un futuro programa de gobierno”. El senador provincial y presidente de la UCR de Santa Fe, Felipe Michlig, destacó la unidad del arco no peronista para “debatir temas que le importan a la gente” y aseguró que “el año que viene vamos a llegar al gobierno de Santa Fe y nos estamos preparando para esto”.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Sin lanzamiento oficial, el dirigente aseguró que la actividad, el “Encuentro provincial por la educación” que tuvo como sede a la Universidad Nacional del Litoral de la capital provincial, “no es un amontonamiento de partidos políticos” sino que se dio “en el marco de la elaboración de un programa para el futuro gobierno”. En ese sentido, resaltó la presencia de nueve de los diez partidos de la oposición santafesina. El partido de la rosa fue el único ausente, con aviso.

El intendente rosarino Pablo Javkin avanzó en la misma línea y resaltó la importancia de realizar “encuentros de este tipo”. “No sumar siglas, nombres de dirigentes, sino ir a los temas”, resumió. Como contó Letra P, a mediados de noviembre está previsto otro cónclave opositor, esta vez en Rosario, pero para los tópicos de justicia y seguridad.

También podés leer Todos menos uno: el socialismo se bajó de la cumbre del frente de frentes

Por su parte, el diputado del PRO Federico Angelini también se mostró en sintonía. “Nos estamos preparando para gobernar”, sentenció y anticipó que estas jornadas se repetirán para mostrar “mucho volumen desde la militancia y la dirigencia, pero también técnico”. Además, sostuvo que están trabajando “para construir la mejor alternativa frente al enorme fracaso de este gobierno”.

De esta manera, el gran frente opositor suma una nueva foto de unidad pero sigue sin institucionalizarse, aún, como espacio político. Por lo pronto, la UCR se exprime para contener y contentar a las partes en función del armado del espacio, pero juntar al PRO y al Partido Socialista no es para nada sencillo.

Durante el encuentro, disertaron tres especialistas en educación: Alejandro Finocchiaro del PRO; la decana de la Facultad de Humanidades, la local Laura Taravella (invitada por la UCR); y el subsecretario de Desarrollo Humano de Rosario, Lucas Raspall, sumado por el intendente rosarino Javkin. De ese modo, cada una de las patas principales del eventual frente de frentes tuvo su lugar en el escenario. Acompañaron otros partidos, como la Coalición Cívica, UNO y Encuentro Republicano.