Un lord inglés y un filoperonista van por la jugosa caja de abogados de Rosario

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El ámbito de la abogacía de esta ciudad y alrededores tiene una elección que, por más relativa que parezca, tiene un peso específico en la actividad. Este martes serán los comicios para renovar parcialmente el directorio de la Caja Forense de Rosario, entidad que está parada sobre más de 1.000 millones de pesos anuales con los que presta cobertura de salud y tutela los honorarios de profesionales del Derecho de la 2° Circunscripción Judicial de la provincia.

Se anotaron a la carrera dos listas para renovar un director o directora titular y su suplente, cargos determinantes en el directorio compuesto por abogadas, abogados, procuradoras y procuradores porque definen lineamientos y a quien preside la entidad. Hay 5.500 personas afiliadas habilitadas para votar. En total la institución tiene unos 7.000 afiliados que deben completar aportes anuales de base por 162.000 pesos a partir de su actividad profesional, lo que genera una estructura millonaria.

La lista del oficialismo es Consenso Gremial, compuesta por una gama amplia de líneas políticas que van desde el radicalismo del diputado Julián Galdeano, padrino político de la senadora Carolina Losada, el macrismo y el socialismo, un prototipo del frente de frentes antiperonista que quieren para las elecciones a la gobernación. Este espacio, que preside el Colegio de Abogados, lleva como candidato a director titular a George Hotham y a y directora suplente a Andrea Gabinetti, ambos se desenvuelven en los fueros civil, comercial y laboral.

Hotham forma parte del directorio desde hace cuatro años como director suplente y durante tres años ejerció la Secretaría de Coordinación. Su enfoque es resaltar la gestión realizada durante la pandemia donde aclara que no tuvieron que suspender prestaciones. “En 18 meses no aumentamos el mínimo anual ni las cuotas. Hubo gran morosidad y no suspendimos a nadie”, sostuvo quien parece llevar las de ganar en las elección.

Llama la atención en el ambiente tribunalicio el nombre del candidato, no tanto por el sesgo de alcurnia, algo que abunda y de lo que nadie reniega, sino por su origen inglés. Se comenta que tiene antepasados que formaron parte del ejército británico y hasta que le transmitieron el título de Sir por ser el hijo varón mayor del linaje. Su padre Richard es académico y ex juez.

La oposición

Enfrente se postula la lista Foro Unido, de línea más bien peronista, que lleva a Pablo Boggio Sosa, abogado especialista en Derecho laboral, y a Laura Vicario, especialista en Derecho de Familia y quien supo ser directora de la Caja. La primera carta que juegan es recordar que Hotham ingresó como director por primera vez en alianza con Foro Unido y después se cruzó de vereda.

La candidatura de Boggio Sosa la acercó el expresidente del Colegio de Abogados, Carlos Ensink. Justamente el candidato retoma la línea de denuncia contra el oficialismo. En primer lugar cuestiona un supuesto desinterés en publicar información para el profesional. “Es una gestión compleja, oscura, manejada en los últimos 8 años por un grupo hegemónico de abogados y procuradores, los procuradores debo decir que parecen vitalicios. No hay balances publicados desde el año 2016. No se pueden ver en el portal”, explicó a AbogadosRosario.com.

Por eso proponen “transparencia en la gestión y sobre todo en las inversiones para nunca más volver a tomar riesgos innecesarios con el dinero de los afiliados”. Se refieren a la inversión de 12 millones de pesos que el actual presidente Picasso Netri realizó en 2019, presuntamente sin autorización del directorio, con una financiera que terminó concursada. “Fue una mala decisión. No decimos que alguien se la quedó, pero no le rinden cuenta a nadie. Están cebados”, sostuvo Vicario a Letra P.

Los candidatos opositores Pablo Boggio Sosa y Laura Vicario

El oficialismo dice que se sacó adelante la deuda y rescató más de lo que se había invertido. Por si acaso, la campaña del lord puso como principal lema a la transparencia. “En Caja Forense llevamos adelante una gestión de cara a los y las profesionales del Derecho abierta y con números claros”, dice, pero va más allá y aclara: “Contamos con una administración clara y sustentable en términos financieros”. Parece responderle a la oposición.