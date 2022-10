Candidato bolsonarista promete: “La democracia no está en riesgo”

SAN PABLO (Enviado especial) El estado paulista es el corazón político y económico de Brasil y ostenta una importancia fundamental en toda elección presidencial. El ballotage de este domingo, donde se enfrentarán el presidente Jair Bolsonaro y el líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, no es la excepción. En diálogo con Letra P, el candidato bolsonarista a vicegobernador de este estado, Felicio Ramuth, advirtió sobre la alta polarización que existe en el país, pero aseguró que “la democracia no está en riesgo”.

Desde la oficina que su campaña montó en el centro neurálgico de esta ciudad, este empresario que dedicó toda su vida a luchar contra el PT y visitó la Argentina en más de 30 oportunidades aseguró que el presidente es un “líder de masas” que “dice lo que piensa” y se comunica directamente con su electorado.

De todas maneras, estableció límites con el mandatario y rechazó sus amenazas de desconocer los números del domingo si el oficialismo no gana. “El resultado de las urnas debe ser respetado”, completó.

-¿Cómo analiza el panorama electoral?

-Estamos muy confiados en el resultado. En la primera vuelta tuvimos un resultado sorpresivamente positivo comparado con las encuestas. Creemos que Bolsonaro va a ganar con un margen muy chico porque es una elección muy disputada.

-¿Qué tan importantes son estas elecciones?

-Se enfrentan la posibilidad de un retorno de un expresidente que tiene escándalos muy grandes de corrupción y un presidente que durante los últimos dos años enfrentó muchas dificultades; que cometió errores, pero tuvo más aciertos.

-¿Son las más importantes de la historia?

-No, porque la democracia no está en riesgo con ninguno de los candidatos. Durante estos años se construyó la idea de que Bolsonaro está en contra de la democracia, pero no veo en sus acciones ni en sus actitudes ese riesgo. No concuerdo con que es una elección muy importante, pero sí existe una polarización que nunca se vio.

-¿Por qué considera que la gente vota a Bolsonaro?

-Logró formar una ligazón con la población como nunca ocurrió. Las personas participan cada vez más activamente en la política. Se comunica directamente con las personas y eso hace la diferencia. Logra romper con la vieja política y el statu quo. Tiene ciertas características populistas. Es popular y populista.

-¿Es un hombre de masas como Lula?

-Son equivalentes, pero en cuanto a la masa, es mayor. La masa de Lula está ligada al sindicalismo y no es tan orgánica. La de Bolsonaro no tiene ninguna institución civil, es una conexión persona a persona.

-¿Apoya el pedido de Bolsonaro para retrasar las elecciones?

-No, pero, si hubo problemas en la distribución de la campaña, es necesario acelerar la investigación. De todos modos, eso no es suficiente para retrasar las elecciones.

-¿Y sobre sus dichos sobre un posible fraude?

-Confío en las urnas. Podrían ser mejoradas, pero confío. El resultado de las urnas debe ser respetado.

-¿Y si Bolsonaro no lo respeta?

-No respondo por él.

-Imagine que Lula ganara las elecciones. ¿Qué le diría?

-No le podría decir nada porque estaría en shock al ver que el país optó por el retroceso en vez de por el progreso. Después de digerir los números, podría pensar mejor.