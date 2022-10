Con Macri y Bullrich en cancha, el team halcón tiene su viernes de superacción

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Con campañas separadas, pero con puntos de encuentro en sus estrategias electorales, el precandidato no anotado Mauricio Macri y Patricia Bullrich, lanzada formalmente a la competencia por la Casa Rosada, exponentes centrales del team halcón, hegemonizarán este viernes buena parte de la agenda de Juntos por el Cambio.

El expresidente hará recorridas por San Nicolás y Campana, dos distritos del norte bonaerense, mientras que la presidenta del PRO dará el puntapié inicial de una cumbre de 48 horas en Mar del Plata que la tendrá como figura central. Cristian Ritondo, precandidato a gobernador de Buenos Aires que reporta al ala dura amarilla, seguirá sumando fotos a su álbum de campaña: recorrerá los 650 kilómetros que separan un evento de otro para estar con ambos.

Según pudo saber Letra P, Macri tiene previsto recorrer esas ciudades de la Segunda sección junto a Ritondo y sería parte, también, el intendente Manuel Passaglia (San Nicolás). Se espera que la modalidad proselitista sea similar a la que el ingeniero planteó en otros lugares, a partir de recorridas por centros comerciales, charlas con vecinos y vecinas y fotografías conjuntas que luego son difundidas por su equipo en redes sociales.

Algo de eso mostró en Tres de Febrero, Ituzaingó, Vicente López, Lanús y La Plata, los distritos del conurbano en los que hizo pie, pese a que aún mantiene la incógnita de si se presentará como candidato a presidente el próximo año o si buscará consolidar su rol de garante de la unidad y gran elector. “Yo no soy candidato, hay candidatos muy buenos. Yo no me anoté, es momento de pelear por las ideas y los valores”, dijo este miércoles en Radio Mitre.

Bullrich dará inicio a su cumbre política en General Pueyrredón. El primer día de la jornada estará ocupado por reuniones privadas con el jefe comunal anfitrión, Guillermo Montenegro, y algunos de sus referentes incondicionales del ala dura como Gerardo Milman, mientras que el segundo día estará camuflado bajo la modalidad de seminarios de política, economía y opinión pública.

Hasta ese lugar irá Ritondo, para abrir el encuentro al que también asistirán otros dirigentes, entre los que se cuenta al exsenador Federico Pinedo, al intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel; y a los legisladores provinciales Joaquín de la Torre y Juan Pablo Allan.

Las actividades se darán tan sólo 24 horas después de que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, encabezara, este jueves en Pinamar, una caminata junto a su postulante para la gobernación bonaerense, Diego Santilli, de la que también participó Ritondo, en una muestra de unidad que -como contó Letra P- no licua la interna entre ambos por quedarse con la candidatura. En la ciudad balnearia de la rosca también estuvieron el intendente anfitrión, Martín Yeza, y su par de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

En efecto, tal como dio cuenta este medio, la fotografía del alcalde con los dos principales postulantes para suceder a Axel Kicillof buscó dar un mensaje de unidad entre las partes en el principal distrito electoral del país, aunque eso no es suficiente para ordenar la pelea brutal y silenciosa entre halcones y palomas, quienes buscan tomar el control de la estrategia opositora y marcar el tono de diálogo con el oficialismo.