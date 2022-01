Palos a Larreta y elogios para Morales en la presentación sobre el FMI

Sin nombrarlos de manera explícita, Horacio Rodríguez Larreta, por su ausencia, y Mauricio Macri, por el endeudamiento, fueron el blanco predilecto de la presentación en la que presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, dieron detalles sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y explicaron las diferencias para llegar a un acuerdo ante un puñado de autoridades provinciales.

“El problema de la deuda es muy serio y va a trascender en mucho a mi mandato. Por lo menos, estará presente en el escenario de la política argentina en los próximos diez años”, abrió el Presidente la exposición en el Museo del Bicentenario frente a representantes de todos los distritos de la Argentina, con la única excepción de la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, señaló que tiene el triste privilegio" de ser el primer mandatario nacional que "denuncia a otro expresidente por la forma en que endeudó al país".

La descripción de la deuda como un problema que estará presente “por muchos años” en la economía argentina y que no recae sobre un espacio político se repitió en la voz de diferentes interlocutores a lo largo de la presentación, que duró dos horas y media. El ministro Guzmán retomó el tema más tarde, cuando dijo que el Gobierno está “transitando un proceso de negociación que es de toda la República Argentina” y no únicamente del Frente de Todos. Por primera vez, el funcionario blanqueó que son las diferencias en torno al ajuste las que no permiten llegar todavía a un acuerdo.

Los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco) y Axel Kicillof (Buenos Aires) pusieron en palabras lo que estaba flotando en el aire. “Esto requiere un volumen de comprensión por parte de los actores de la oposición. Muchos fueron responsables y hoy brillan por su ausencia”, disparó el chaqueño, que usó su momento para hacer preguntas sobre cuestiones concretas, como la definición de la política tarifaria.

Kicillof tampoco la dejó pasar y apuntó contra el alcalde porteño. “Hoy la responsabilidad de solucionarlo es de este gobierno, pero la carga está sobre las espaldas de todo el pueblo argentino y de los gobiernos que vendrán. Entonces, lo mínimo que hay que pedir es que contribuyan a solucionar aquello que realizaron. Por eso agradezco a aquellos que están hoy participando de la reunión”, dijo el gobernador bonaerense, en alusión a los representantes del radicalismo presentes y a la ausencia de Rodríguez Larreta.

Kicillof recordó, además, que cuando el gobierno de Mauricio Macri anunció que acudiría al Fondo, los diputados y las diputadas del peronismo pidieron explicaciones en el Congreso, que fueron ignoradas. “Pedimos mil veces que antes de contraer la deuda vinieran al Congreso. No vinieron cuando tomaron el crédito y ahora dicen que estamos haciendo demasiadas reuniones para explicar”, cerró el bonaerense, en referencia al jefe de Gobierno porteño, que había dicho que no participaría del encuentro porque era “una reunión política”.

“Es un maleducado”, fue la definición sobre Rodríguez Larreta que circuló en el Museo del Bicentenario, donde la silla de la Ciudad quedó vacía. Según explicaron cerca del Presidente, fue el propio ministro de Economía quien le envió un mensaje de Whatsapp al porteño para invitarlo a la reunión, pero “le clavó el visto” y se ausentó. Guzmán dijo este miércoles que la Argentina debe dar una imagen de "Estado-nación" si pretende llegar a un buen acuerdo.

La decisión de Rodríguez Larreta de faltar al encuentro quedó aún más expuesta después de que el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, acordara con el Presidente el envío de delegados de las provincias gobernadas por el radicalismo. Fernández también habló el martes por teléfono con el mandatario de Corrientes, Gustavo Valdés.

Tras varios llamados, el Presidente y Morales acordaron que el propio Fernández y el ministro Guzmán se reunirán la semana próxima con los jefes parlamentarios de Juntos por el Cambio y los gobernadores radicales. Rodríguez Larreta está incluido en el convite, pero aún no confirmó su presencia. A cambio, este miércoles los mandatarios provinciales enviaron delegados a la Casa Rosada. Allí estuvieron los vicegobernadores Carlos Haquim (Jujuy) y Pedro Braillard Poccard (Corrientes) y el ministro de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié.

En la Casa Rosada había mucha satisfacción por la actitud de Morales, que salió públicamente a defender su acuerdo con el Presidente y a marcarle la cancha a Rodríguez Larreta. “Esta deuda la contrajimos nosotros. Lo menos que tenemos que hacer es ir y escuchar”, dijo el jujeño. “Habrá sido por su interna o por el motivo que fuere. Lo cerró con Alberto y salió a decirlo. Así se acuerdan las cosas”, señaló un funcionario de primera línea del Gobierno. Morales dijo directamente que "hay que dejarse de pendejadas" en la discusión sobre la deuda.

La reunión con los jefes parlamentarios se celebrará en el Ministerio de Economía o en la Casa Rosada, y contará también con la presencia de los jefes parlamentarios del Frente de Todos, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los titulares de los bloques en el Senado, José Mayans, y en Diputados, Máximo Kirchner.

Según explicaron en el Gobierno, la metodología será la misma que la utilizada este miércoles. La presentación será transmitida en vivo, habrá preguntas al ministro y respuestas técnicas y políticas, como las que hubo en el Museo del Bicentenario, donde hasta se escucharon críticas al acuerdo por parte del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.

“Es lo que piensa Alberto. Lo dice todo el tiempo y lo iba a decir hoy también. Está bien. Lo hicimos de una manera abierta y transparente. Cada uno puede decir lo que quiere”, dijeron cerca del Presidente. La pregunta es si el encuentro con Juntos por el Cambio será tan extenso como el de este miércoles y si la plana mayor está dispuesta a escuchar una presentación en la que ya en el mismo texto hace alusión a la necesidad de “refinanciar la deuda que tomó la administración de Mauricio Macri”. En palabras del Presidente, "sin querer revisar más del pasado pero dejando claro lo que fue".