Fernández arma un aparte con gobernadores radicales y deja en offside a Larreta

Después de varias idas y vueltas, en una charla directa, el presidente Alberto Fernández y el titular de la Unión Cívica Radical (UCR) y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, acordaron que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunirá la semana próxima con los gobernadores y los titulares de los partidos que forman parte de Juntos por el Cambio (JxC) para hablar sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que las provincias comandadas por el radicalismo mandarán funcionarios al encuentro que se celebrará este miércoles en el Museo del Bicentenario. El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quedó al margen del acuerdo.

El Presidente y Morales mantuvieron este martes varios contactos telefónicos para destrabar la negativa de la oposición a participar del encuentro convocado por el Gobierno y que había generado cruces entre la Casa Rosada y la alianza opositora. Tras horas de negociación, finalmente resolvieron que la semana próxima el propio Fernández y Guzmán tendrán una reunión exclusiva con los líderes de JxC para informarles sobre la marcha de las conversaciones con el Fondo por la deuda contraída durante el gobierno de Cambiemos.

A cambio, Jujuy, Mendoza y Corrientes, las tres provincias gobernadas por la UCR, enviarán representantes al encuentro. Por Jujuy y Corrientes, irán los vicegobernadores Carlos Haquim y Pedro Braillard Poccard, respectivamente; mientras que Mendoza estará representada por el ministro de Economía, Enrique Vaquié. Hasta el momento, la Ciudad de Buenos Aires mantiene su postura de no concurrir.

La exposición de Guzmán prevista para este miércoles incluirá detalles hasta ahora no conocidos de las negociaciones con el organismo crediticio, preguntas y una conferencia de prensa del ministro. “Va a ser una presentación importante”, adelantó a Letra P una fuente con acceso al despacho presidencial.

La secuencia proyectada hasta el momento incluye exposiciones del Presidente y de Guzmán, una ronda de preguntas de las máximas autoridades provinciales y un contacto con periodistas del ministro y de aquellos gobernadores o gobernadoras que quieran hacer declaraciones públicas.

Hasta este martes por la tarde, cuando se confirmó el cierre del acuerdo entre Fernández y Morales, JxC había decidido no participar. Así lo habían acordado los jefes del espacio en el zoom que mantuvieron el lunes y en contactos posteriores. Por la mañana, el jefe de Gobierno porteño había justificado el faltazo al decir que la reunión era “mucho más política que en serio”.

La decisión de los mandatarios de Juntos por el Cambio de ausentarse de la reunión trascendió el lunes y generó la rápida reacción del Gobierno. “La reunión de Guzmán con los gobernadores no es un hecho político; es un acto institucional para explicar la negociación con el FMI”, le dijo el presidente Fernández a Infobae.

Más temprano, se había expresado la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. “Lo más razonable es que el miércoles los gobernadores de todas las provincias estén en este marco institucional al cual han sido convocados ya que tantas veces hablan del diálogo y consenso y de la necesidad de tratar entre todos los temas de Estado", afirmó Cerruti en declaraciones a la agencia Télam.

El jefe de Estado había anunciado la convocatoria a los gobernadores y gobernadoras la semana pasada en Casa Rosada, donde se celebró la firma del Consenso Fiscal 2022, que encabezó junto al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. “Le pedí a Martín (Guzmán) que les explique, con mucho detalle, en qué punto estamos en la discusión con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que todos estemos al tanto de lo que estamos haciendo", dijo el Presidente en el Salón de los Pueblos Originarios, donde estaban Morales, Valdés y Suárez. Rodríguez Larreta fue el gran ausente de la jornada.

Una vez finalizado el acto al ser consultado sobre cuál iba a ser su postura sobre el acuerdo con el Fondo, Valdés señaló que la oposición todavía no conocía “los detalles del acuerdo”. Son precisamente esos detalles los que Guzmán tiene previsto revelar en su presentación, según explicaron voceros de la Casa Rosada. Se trata de cuestiones que no comprometerían las negociaciones con el organismo pero que todavía no se conocen públicamente.

Antes de que el Presidente hablara con Morales, el Gobierno había hecho dos gestos en favor de la presencia de la oposición. Primero excluyó del encuentro a empresarios y sindicalistas, que habían sido invitados. Luego aceptó un encuentro entre Guzmán y los jefes parlamentarios deJxC en el Ministerio de Economía. Finalmente, la conversación entre Fernández y el gobernador de Jujuy terminó de cerrar el acuerdo. Afuera quedó la postura más dura del jefe de Gobierno porteño, que decidió mantenerse otra vez al margen.