Schiaretti elige el silencio y apuesta a garantizar la gobernabilidad

“Si se tratara de una asonada militar o algún golpe sería otra cosa, pero este es un tema absolutamente interno y nosotros no estamos ahí adentro, no tenemos por qué pronunciarnos”. La frase proviene de un importante dirigente de Hacemos por Córdoba (HxC) y despeja las dudas respecto de la forma en la que el gobierno de Córdoba observa el conflicto desatado en el seno de la administración nacional que encabeza el presidente Alberto Fernández.

En el schiarettismo no habrá pronunciamientos públicos “al menos por ahora”. “Nosotros no formamos parte del Frente de Todos y esta es una crisis generada por la fuerza gobernante”, consideraron en el entorno cordobesista ante la consulta de Letra P.

Más allá de la postura que intenta mantener distancia con la discusión entre los diferentes nucleamientos internos del Gobierno, el oficialismo cordobés sigue el devenir de los acontecimientos con “preocupación”. Entiende que la situación agrava “el hastío y el cansancio” que se expresó en las urnas el pasado domingo y eso, saben, no le conviene a nadie.

Vale recordar que a lo largo de toda la campaña, Juan Schiaretti insistió en dejar en claro el apego del Ejecutivo provincial a la “institucionalidad” en todos sus niveles. “Somos respetuosos de las instituciones, a todos los gobiernos nacionales les hemos dado la posibilidad de gobernabilidad votando las leyes que esos gobiernos nacionales, elegidos por el pueblo, planteaban que precisaban para gobernar”, recordó el propio gobernador en reiteradas oportunidades durante sus discursos previos a las primarias del domingo.

Esa es la postura que el oficialismo provincial mantuvo durante los gobiernos anteriores y la que siempre intentaron dejar en claro en su diálogo con el Frente de Todos. “Si no se puede aportar demasiado en la resolución del conflicto, entonces es mejor no intervenir”, señalan.

Pese al conflicto nacional que tiene en vilo a buena parte del país y que reunió a varios mandatarios provinciales con el Presidente, Schiaretti no modificó su agenda de este jueves. Inaugurará un parque industrial en horas de la tarde en el interior provincial y ya oficializó una reunión con la Mesa de Enlace, que tendrá lugar el próximo miércoles.

De todos modos, los peronistas cordobeses entienden que la crisis debería ser “encauzada” en las próximas horas y confían en que eso suceda. Por esa razón, también prefieren no sumarse a los comentarios altisonantes que puedan quedar en off side en el cortísimo plazo. “Si la solución no llega, veremos de pronunciarnos, pero en principio no está previsto”, aseguraron.