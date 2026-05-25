El vaciamiento de las farmacias del Dr. Ahorro: 300 despidos y deudas detrás del cierre definitivo

Cerca de 300 personas quedaron de un día para otro sin trabajo y sin cobrar indemnizaciones tras el cierre definitivo de Farmacias del Dr. Ahorro, la cadena de medicamentos genéricos del empresario mexicano Xavier González Zirión . La firma, que llegó a Argentina en 2002, abandona el país en medio de despidos , deudas millonarias y denuncias por vaciamiento.

El personal despedido asegura que la empresa vacía los locales e intenta vender las habilitaciones comerciales por debajo de su valor de mercado. Según denuncian, esa maniobra reduce los fondos disponibles en la convocatoria de acreedores, que incluye reclamos de trabajadores, laboratorios y droguerías, y que tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 23, a cargo de Fernando Saravia .

En ese expediente se definirá cuánto dinero quedará para afrontar los pagos a empleados y proveedores que recibieron cheques sin fondos. La compañía declaró un pasivo de $7333 millones. Desde el año pasado, los trabajadores denuncian además que la firma retiraba efectivo de la recaudación diaria y declaraba pérdidas operativas.

Se trata del desenlace de una crisis que desde hace meses atravesaba Dr. Ahorro y su razón social, Energía y Vida de Argentina S.A. En diciembre, la compañía cerró todas sus sucursales en el interior del país y ahora también bajó definitivamente las persianas en la Ciudad de Buenos Aires, donde incluso cambió las cerraduras de los locales. Según denunciaron los trabajadores, muchas de sus pertenencias quedaron dentro de las farmacias.

A las primeras 90 personas desvinculadas en 2025, la empresa no les abonó siquiera el salario correspondiente al último mes trabajado. En tanto, a otros 200 empleados, que formalmente aún no fueron despedidos, sólo les depositó el 25% del sueldo de abril.

doctor_ahorro despidos Farmacias Dr. Ahorro: despidos y cierre de sucursales

La empresa presentó ante la Justicia que cerró porque, de las 33 sucursales, 29 arrojaban pérdidas, lo que le generaba un déficit de $140 millones mensuales.

“La caída de las ventas es una consecuencia del desabastecimiento que produjo la propia empresa; la patronal convocó al concurso de acreedores, pero no tomó ninguna medida tendiente a abastecer las sucursales. Estamos ante un vaciamiento y ahora hay que ver cómo lo interpreta la Justicia”, dijo a Letra P la farmacéutica Claudia Jati, quien trabajó 23 años en la firma y quedó afuera en diciembre.

Por el contrario, el representante legal de la empresa, Matías Cambiaso, aseguró ante la Justicia que: "Cada operación implica conservar puestos de trabajo. Las oferentes asumen los contratos laborales preexistentes con la totalidad de su antigüedad. Esto significa que, gracias a estas ventas, los trabajadores de esas sucursales afectados a la venta conservan su empleo y, además, su antigüedad que, de otro modo, se perdería en el escenario alternativo: el cierre definitivo y la quiebra".

Quién se quiere quedar con las sucursales

Para solventar el cierre, la compañía cuenta con el inmueble donde funcionaban la administración y el depósito de mercadería —con droguería propia—, ubicado en el barrio porteño de Chacarita y valuado en u$s 1.700.000; algunos vehículos, las habilitaciones municipales farmacéuticas y los medicamentos en stock.

Sin embargo, la empresa se negó a realizar la tasación formal de los activos remanentes y sólo presentó tres ofertas económicas de otras firmas farmacéuticas interesadas en lo que queda de Dr. Ahorro.

Por ejemplo, el Grupo Pasco, de Alejandro Spaltro, ofreció u$s 100.000 por una habilitación; Farmacias Jaimovich, una cadena de negocios en el sur del conurbano bonaerense, ofreció u$s 260.000 por otra; y Pietribiasi ofreció u$s 80.000 para quedarse con una tercera habilitación.

Ley de medicamentos genéricos

Dr. Ahorro llegó al país cuando se sancionó la ley 25.649, que obligó a recetar por el nombre del principio activo de los medicamentos, sin mencionar marcas comerciales ni laboratorios. Actualmente, la venta de medicamentos genéricos puros o similares ocupa un poco más del 10% del mercado farmacéutico local.

Además, la cadena eligió como clientela a los sectores sin cobertura médica privada y tomó la decisión estratégica de no atender a través de obras sociales ni prepagas.

La firma se abastecía directamente de laboratorios productores de genéricos. Justamente, el esquema de negocio de Dr. Ahorro estaba basado en comprar grandes volúmenes de cada medicamento a un solo laboratorio, conseguir descuentos por cantidad y así competir por precio.

image El vaciamiento de Farmacias Dr. Ahorro dejó 300 despidos.

"Somos los pioneros del descuento en farmacias", solía repetir González Zirión. El otro escollo que no le permitió al empresario desarrollar su modelo completo fue que la legislación argentina impide instalar consultorios médicos dentro de las farmacias, algo que en México está permitido y resulta clave en su rentabilidad.

El gremio de empleados de farmacias no se involucra

En su momento de mayor expansión, la empresa contó con aproximadamente 50 sucursales en todo el país. Letra P consultó a la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF), cuyo máximo referente es Víctor Carricarte, pero desde el gremio prefirieron no hacer declaraciones sobre la crisis laboral de los trabajadores de Dr. Ahorro.

Los principales acreedores de la firma son laboratorios, droguerías y entidades bancarias. A la Droguería Generia le deben $623 millones; al laboratorio Vannier, $400 millones; a Savant Pharm, $283 millones; a Droguería Java, $147 millones; a Rospaw, $109 millones; a Microsules S.A., $82 millones; y a Provefarma, $64 millones.

Por su parte, la deuda con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por obligaciones previsionales asciende a $1864 millones.

Del sector financiero, Banco Galicia registra créditos verificados por $128 millones y Banco Santander Argentina, por $18 millones.