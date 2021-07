Un brote de candidaturas complica la unidad de JxC en Río Negro y Neuquén

Juntos por el Cambio de Neuquén y Río Negro atraviesa un camino sinuoso en la previa al cierre de listas por un brote de candidaturas, que complica la unidad. En ambas provincias, las diferencias nacionales se expresan de manera ferviente y los gobiernos locales, del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y Juntos Somos Río Negro (JSRN), meten la cola para complicar un poco más el armado.

También podés leer Juntos por el Cambio y el desafío de hacerse de nuevo en Neuquén

En Neuquén, las diferencias se dan entre quienes buscan ampliar la alianza a otros espacios. La Unión Cívica Radical (UCR), Nuevo Compromiso Neuquino (NCN) y el PRO intentan ponerse de acuerdo para redactar una nómina y en organizar el ingreso de la Democracia Cristiana que conduce el exgobernador del MPN Jorge Sobisch. Sólo el ARI se niega a recibir al caudillo patagónico.

Justamente la mayor resistencia se da en el ARI, que anunció al periodista Carlos Eguía como candidato. Eguía es un polémico comunicador que tuvo algunas participaciones en medios nacionales, sobre todo en el programa Intratables, donde desplegó una bravata antikirchnerista. Según el comunicado que anunciaba el arribo de Eguía a la arena política, la seccional patagónica de Elisa Carrió pidió construir “con personas que sepan defender los derechos de todos los neuquinos ante los permanentes atropellos de las instituciones por parte del Frente de Todos”. En otras palabras, construir un frente sin Sobisch.

“Siempre me van a encontrar en la vereda de enfrente de quienes quieren robarse el presente y futuro de Neuquén y de nuestro país. Por ello, y como no podemos permitirlo, los invito a que me acompañen y sean parte de este desafío. Es en equipo. Es juntos”, dijo Eguía.

A contramano del ARI, en el PRO pugnan para que la Democracia Cristiana se integre y le dé mayor competitividad al frente. El titular de la fuerza y concejal capitalino, Marcelo Bermúdez, aseguró en las últimas horas que el objetivo es “ampliar” JxC. La expansión no es más que incluir a la estructura a Sobisch, personaje de notable ascendencia en la política de la región.

También podés leer Sobisch juega: será candidato por la Democracia Cristiana y negocia con JxC

“Somos cuatro partidos, que venimos de perder elecciones y hacemos un gran esfuerzo en seguir juntos. También trabajamos para que se sumen otras fuerzas, como la de Sobisch. Tenemos algo claro: Juntos por el Cambio será una realidad”, le explicó Bermúdez a Letra P.

En la UCR sigue la misma postura. Pablo Cervi, parte de la poderosa Cervi Frutos, insiste con su candidatura. En estos días avanza en las recorridas por la provincia con su libro “Futuro”, una publicación que explica la visión del empresario frutícola para sacar adelante una región de la Patagonia dominada por la explotación de hidrocarburos.

A la rionegrina

Del otro lado, en Río Negro, la situación también es complicada. La alianza sufre los contratiempos de la poca representatividad, una clara diferencia con Neuquén. Con apenas un diputado en la Legislatura y sin manejar algunos de los grandes centros urbanos, se avanza en la negociación.

La UCR, el PRO y el ARI son los tres sellos que convergen. El gran escollo se dio en el PRO, el partido que conduce el exintendente de Cipolletti Aníbal Tortoriello, que se lanzó como diputado. Ahora, le surgió una competencia en su misma estructura, el abogado roquense Nicolás Suárez Collman, un militante que responde al ex legislador nacional Sergio Wisky.

Para darle mayor incertidumbre, en las últimas horas tomó vigor la candidatura del legislador por JSRN de origen radical Gerardo Blanes. El objetivo es que el exrector del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) represente a la lista 3, o al menos es lo que se dejó trascender. “Llegó el momento de cambiar la forma de pensar la política”, reconoció, dándole entidad a los rumores.

Como explicó Letra P, la UCR dirimió su interna entre el sector afín al senador nacional Alberto Weretilneck y otro que responde a la diputada Lorena Matzen, que dejará la banca en la Cámara baja a fin de año. La victoria de la lista que encabezaba el fallecido Yamil Direne, quien ni siquiera pudo asumir, dejó judicializada la nueva estructura orgánica que encabeza la barilochense María de los Ángeles Dalceggio.