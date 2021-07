Micheli va con lista propia y se pica el FdT en la Cuarta

El dirigente gremial de la CTA Pablo Micheli va a fondo en su apuesta electoral dentro de la Cuarta sección (noroeste bonaerense) y anunció que dará pelea interna en el Frente de Todos (FdT) con lista propia. “No estamos jugando ni amagando, estamos dispuestos a ir a internas”, subrayó Micheli en diálogo con Letra P este viernes, al anunciar su precandidatura a senador provincial en una nómina donde será secundado por la concejala de 9 de Julio Andrea Buseta, quien integra la agrupación La Capitana, referenciada por Gisele Fernández, hermana de CFK.

Además de ese espacio, a Micheli lo apoyan algunos partidos que semanas atrás se presentaron como el “Frente dentro del FdT”: Proyecto Sur y Compromiso Federal, éste último, liderado a nivel nacional por el mandatario puntano Alberto Rodríguez Saa y en terreno bonaerense, por el ex vicegobernador Gabriel Mariotto. Pero, como adelantó este medio, el hombre de la CTA competirá bajo el paraguas del sello del Frente Grande, a partir de la sintonía que mantiene con el titular de Astillero Río Santiago, Pedro Wasiejko.

Esta definición dada a conocer en las últimas horas en Junín agudiza el panorama de tensión latente entre Micheli y el armado seccional del FdT que tiene como responsable al jefe comunal de Pehuajó, Pablo Zurro, el subsecretario de Asuntos Municipales Avelino Zurro, y donde confluye La Cámpora, el Frente Renovador e intendentes peronistas, esquema que avanza en una nómina seccional donde el dirigente de la CTA no tenía lugar.

“Tanto a Pablo como a Avelino Zurro les adelanté mis intenciones; recorrí la Cuarta, tuve una presencia muy fuerte estos meses y cuando llegó el momento de armar la lista, en el esquema de los Zurro me trasladaron que no tenía espacio. Respeto la decisión de ese sector, pero no es el único esquema para el armado de lista, por eso existen las PASO, para dirimir las diferencias dentro de un mismo frente”, enfatizó Micheli que, además de la lista seccional, avisó que su espacio (de mínima) dará pelea interna en cuatro distritos de esta jurisdicción: Junín, Arenales, Trenque Lauquen y 9 de Julio.

Sobre los Zurro, el gremialista apuntó: “Tuve reunión con ellos en dos oportunidades, pero jamás me integraron a un esquema regular”. Y completó: “Los méritos a veces no alcanzan, todo el trabajo que hice y la historia de pelea que tengo algunos compañeros no la ven o no la quieren ver y lo vamos a dirimir en una interna”.

Micheli subrayó que su intención “no es dividir al FdT, sino que las PASO resuelvan: el que gana encabeza y el que pierde acompaña”. Contó que este jueves por la noche cuando anotició de su movida al gobernador Axel Kicillof y al jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, con quienes mantuvo reuniones en Gobernación en los últimos tiempos. Como respuesta, Micheli comentó que tuvo un agradecimiento por el aviso, pero no muchos más comentarios.

“Hubiésemos preferido no hacer internas, sino lista única y acordar. No pretendíamos tampoco grandes cosas, sino que entrara en un lugar expectante, saliente, no en séptimo lugar, y que respetaran algunos compañeros y compañeras nuestras”, lamentó el referente de la CTA, que marcó que hasta este sábado a la medianoche “hay tiempo para hablar”, pero insistió: “Tenemos la decisión tomada de avanzar”.