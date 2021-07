Devorado por la grieta, Randazzo quedó Flaco

Pese a sus intentos de los últimos meses, Florencio Randazzo llega a la fecha del cierre de alianzas sin haber podido sumar sellos partidarios de peso que acompañen su candidatura. Devorado por la grieta y la polarización en cabeza del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, la alianza que lidera –Frente Vamos Con Vos– solo tendrá en el orden nacional tres partidos que la conformen: Frente Hacer por el Desarrollo Social, del exministro; Tercera Posición, de Graciela Camaño, y Libres de Sur, de Humberto Tumini.

En el orden provincial suma un grupo de partidos vecinalistas “sin tierra” que este miércoles llegaron desde diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires a las oficinas ubicadas en Puerto Madero, para sellar el acuerdo. Son Olavarría Todos, Siempre Ituzaingó, Proyecto Local Merlense, Alternativa Platense, Vivilo de Vicente López, Valores para mi País de Necochea, Encuentro pilarense y Somos Luján.

Fuentes del vecinalismo explicaron a Letra P que acordaron que los partidos más relevantes del grupo serán los que integren formalmente la alianza, aunque hay otros que acompañan el proyecto.

Pese a no integrar el frente, a Randazzo lo acompaña un sector del socialismo bonaerense identificado con la presidenta del PS a nivel nacional, Mónica Fein. Sin embargo, su sello no estará en la alianza electoral, ya que el grupo que apoya la travesía randazzista, encabezado por Jorge Illa, resultó perdedor de la interna en la provincia, por lo que no maneja el sello.

Esta semana, el PS votó qué alianza integrar y por 22 votos contra 19 se decidió que oficialmente se apoyará a Juntos por el Cambio, más precisamente a Diego Santilli. Aunque se dio “libertad de acción” en las localidades y en las secciones, “esperamos apoyar a Randazzo en más de medio centenar de distritos”, afirmó uno de sus dirigentes.

Al exfuncionario de Cristina Kirchner lo acompaña también el exministro de Economía Roberto Lavagna, y parte de su equipo, encabezado por el diputado nacional Alejandro Rodríguez. Sin embargo, los ex Consenso Federal no aportan un partido a la alianza.

La candidatura de Facundo Manes para competir por el radicalismo contra el PRO en la provincia de Buenos Aires fue uno de los factores que licuó las intenciones de Randazzo, quien intentó tentar -sin éxito- al exintendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, y a la líder del GEN, Margarita Stolbizer. Ambos dirigentes terminaron en el bando del neurocientífico.

Desde el búnker randazzista insisten en que saldrán a buscar y mostrarán representantes de la sociedad civil en las listas, quienes serán también protagonistas de la campaña. “Para nosotros eso es una parte central de nuestra propuesta, y para eso no necesitamos más partidos”, afirman.