Gray deshoja la margarita y define si va por adentro o por afuera del FdT

El culebrón desatado hace unos meses en el seno del PJ bonaerense por la renovación de autoridades podría aportar, de la mano de uno de sus protagonistas, un nuevo capítulo a la interna que se juega en el primer tramo de la contienda electoral en marcha.

También podés leer Máximo Conducción: Kirchner asumió la jefatura política del PJ bonaerense

El intendente de Esteban Echeverría y actual vicepresidente del PJ, Fernando Gray, evalúa por estas horas si juega por adentro o por afuera del FdT y tensa el enfrentamiento que mantiene con el presidente electo del PJ provincial y jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados de la Nación, Máximo Kirchner, a quien acusa de arrebatarle el partido.

Resentido por las “formas” en las que se le solicitó la salida anticipada del cargo -vigente hasta diciembre- y mientras se aferra a la Carta Orgánica del partido luego de haber llevado la disputa a la justicia, Gray evalúa su futuro político con vista a las elecciones legislativas de noviembre.

Aún no tiene claro cual será su estrategia. Por ese motivo, mandó a hacer mediciones en el distrito que le permitan evaluar el nivel de reconocimiento que tiene su gestión y la valoración de su imagen tras 14 años al frente del municipio. Llegó a la intendencia el mismo año en que Cristina Fernández de Kirchner desembarcó en la Presidencia.

El último sábado, tuvo su aparición virtual en el Congreso del PJ encabezado por la nueva cúpula dirigencial y sus aliados, celebrado a través de la plataforma Zoom con más de 800 congresales en la sala. Sin dar nombres propios, el peso de sus palabras decantó ante la populosa audiencia a la que estaba dirigido su mensaje.

También podés leer El tridente de Gray para enfrentar al enviado de Máximo K.

“Asumimos el partido cuando nadie quería asumir, cuando nos pusimos de acuerdo entre todos dejando lugares y haciendo nuestras sesiones y concesiones para tratar de volver a ser gobierno en la provincia de Buenos Aires y en nuestro país”, afirmó. También les enrostró su rol en el armado de unidad conquistado en 2019. “No soy uno mas, soy fundador del Frente y por eso no me voy del peronismo, me quedo y discuto acá”.

Su discurso fue un desahogo, pero no alcanzó para revertir la jugada que lo coloca afuera de juego en el verticalismo de la cúpula. Con los lazos cortados con la conducción del PJ y sus pares de la sección, el dirigente evalúa si juega por adentro o va por afuera con una fuerza propia de corte vecinalista.

También podés leer Máximo Conducción: el PJ bonaerense ya tiene quién escriba las listas

Gray se siente seguro en su territorio y en soledad se abroquela para evitar el desembarco de eventuales competidores kirchneristas. “Elegimos Estar” es el eslogan que usa para promocionar la gestión y sería la denominación del armado local con el que el intendente de Esteban Echeverría podría participar en las próximas elecciones.

Fuentes del randazzismo hablan de un acercamiento con el jefe comunal, pero por ahora no hay nada definido. Si esto ocurriera, el dirigente estaría volviendo sobre sus palabras (en el Congreso virtual) donde sobre el final de su intervención reivindicó “a Perón, a Evita, a Néstor y a Cristina Kirchner” y remató: “Nunca estuve en otro proyecto político, nunca corté una sola boleta en mi distrito ni en la provincia de Buenos Aires”.

Conducir es persuadir, dice una máxima del peronismo. Habrá que esperar si, sobre el último minuto, aparece el llamado capaz de persuadirlo para que no rompa con la unidad de la que se presume parte.