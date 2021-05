Preocupa en el Círculo Rojo el impacto externo de la tormenta sobre Guzmán

El establishment siguió con atención, todo el fin de semana, la crisis política que se abrió en el Gobierno. El enfrentamiento entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no será gratuito y, dicen, afectará sobre todo la mirada que se tiene en el exterior sobre la coalición gobernante. Algo nada menor en momentos en que el presidente Alberto Fernández prepara una gira por Europa para buscar renegociar las deudas con el Club de París y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Internamente, podemos entender esta dinámica de cómo funciona esta particular alianza oficialista, pero en el exterior no se ve tan así", dijo un ceo que ocupa buena parte de su tiempo en videollamadas con empresarios y funcionarios del extranjero. "No solo debilita la capacidad de gestión del ministro, sino que genera incertidumbre económico financiera", agregó.

En su gestión, Guzmán se ganó el respeto de buena parte del empresariado doméstico. Más allá de alguna contienda con el sector financiero por la renegociación de deuda, el establishment coincide en que la perspectiva macroeconómica del ministro tiene coherencia. Las dudas siempre se centraron en su margen de acción. Eso quedó en evidencia este viernes, no solo por la incapacidad para remover a un subsecretario que responde a Cristina sino también porque desde ese sector refutaron con vehemencia la idea de Guzmán de aplicar un segundo aumento en las tarifas de energía eléctrica más adelante, para moderar los subsidios a la energía.

"Hay respeto por Guzmán", dijo un empresario que firmó, meses atrás, una solicitada de apoyo en la negociación con los acreedores privados. "Veremos cómo se define, si se generan o no mayores tensiones, hasta dónde llega esto", agregó con preocupación.

Ese vínculo entre Guzmán y el establishment, sin embargo, también atraviesa tensiones. El ministro cree que las empresas no adecuaron sus expectativas a la meta de inflación del 29% del Presupuesto. Los gremios hicieron su parte al cerrar paritarias en torno al 32%, pero las empresas no acompañan esa propuesta que el Gobierno les hizo allá por comienzos de febrero. Para Guzmán, "hubo un problema de coordinación: una parte cumplió y la otra no", repite en conversaciones privadas, mientras el Ministerio de Desarrollo Productivo instrumenta un esquema más férreo de control de precios y costos que el empresariado resiste.

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, escribió un extenso comunicado en el que pidió "menos crispación y más consenso". "Estoy convencido de que la crispación y los enfrentamientos estériles entre los distintos sectores políticos, sociales y económicos en nada colaboran para paliar este delicado escenario y, por el contrario, contribuyen a agravarlo", expresó, luego de relatar los efectos de la pandemia en la actividad económica y la pobreza. "Debe evitarse repetir errores del pasado, como ser las políticas que bajo la apariencia de atractivos atajos más pronto que tarde nos llevan al fracaso", sostuvo, en alusión a los controles de precios. "El Estado tiene reservado un rol fundamental en materia de regulación de la vida económica. Pero la bienvenida presencia estatal no debe confundirse con asfixia de la iniciativa privada", agregó.

El sector agropecuario, atravesado por su propia dinámica de conflicto con el Gobierno, es menos cauteloso. "Esto suma más incertidumbre a la que, de todos modos, hay", dijo Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria. El Consejo Agroindustrial continúa, a paso lento, con el trabajo conjunto con el Gobierno para sacar la ley de promoción de inversiones y desmalezar la burocracia. "Por ahora no impacta", dijo, escueto, uno de los ejecutivos que participa de esas mesas.