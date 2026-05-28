Tras su salida de la UIA, Pablo Dragún asumió al frente de la Fundación Observatorio Pyme

Tras su salida de la UIA, Pablo Dragún asumió al frente del Observatorio PyME

Pablo Dragún asumió como director ejecutivo de la Fundación Observatorio Pyme después de una extensa trayectoria en la Unión Industrial Argentina ( UIA ). El economista desembarca en una entidad ligada al análisis de la industria y el entramado productivo, con respaldo de grandes compañías y foco en las pequeñas y medianas firmas.

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Dragún reemplazó a Federico Poli y la organización busca reforzar su presencia en la agenda vinculada con producción, industria y desarrollo económico.

La Fundación Observatorio Pyme, que tiene a Paolo Rocca como presidente honorario, cuenta con el apoyo de empresas como Techint , Tenaris , Tecpetrol , Ternium , Grupo Galicia y La Anónima , entre otras. La nueva conducción apunta a consolidar el protagonismo de la entidad en el debate público sobre el entramado productivo nacional y el desarrollo de las pymes .

Dragún es licenciado en Economía y cursó una maestría en Economía Industrial con especialización en pequeñas y medianas empresas. Acumula dos décadas de experiencia profesional en el ámbito público y privado.

Durante los últimos 14 años trabajó en la UIA, en la que encabezó el Centro de Estudios (CEU-UIA) y el área de Relaciones Internacionales.

El paso de Dragún por la UIA

En representación de la UIA, el economista integró además el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entre 2018 y 2024, una experiencia que fortaleció su vínculo con organismos internacionales y el análisis de políticas laborales e industriales.

Fuentes de la Fundación Observatorio Pyme remarcaron que el recambio de autoridades se produjo con el lema “Información para la Acción”, una consigna que la institución sostiene desde hace tres décadas en la elaboración de estudios y datos sobre el sector.

La entidad señaló que buscará consolidarse como una referencia en materia de estadísticas, análisis y seguimiento de la actividad industrial y productiva.

También apuntará a profundizar la articulación con cámaras empresariales, compañías y actores vinculados con el desarrollo económico nacional.

El cierre de la gestión de Federico Poli

La organización agradeció además el trabajo realizado por Poli, quien continuará su actividad profesional al frente de la consultora Sistémica.

Durante su gestión, el Observatorio fortaleció la elaboración de informes e indicadores vinculados con las pymes y amplió la difusión de estudios sobre la actividad industrial.

La institución destacó además que la conducción saliente reforzó el vínculo con empresas y cámaras empresariales, además de impulsar nuevos reportes para analizar la evolución del sector productivo argentino.