Pulseada con Perotti, la sombra de Javkin y apellidos VIP de reparto

El domingo deberían celebrarse las elecciones en el Club Atlético Newell's Old Boys, que fueron postergadas el año pasado por la pandemia, pero, producto del decreto del gobernador santafesino, Omar Perotti , que estableció nuevas restricciones, podrían suspenderse una vez más. Lo singular es que las medidas regirán hasta el 2 de mayo, cuando se juega el clásico rosarino en el Gigante de Arroyito. El club insiste en que deben realizarse los comicios para evitar que “las consecuencias institucionales sean importantes” y que siguen dialogando con el Ejecutivo provincial. Se anotaron cuatro listas, aunque una fue inhabilitada. El oficialismo lleva como candidato a vicepresidente a un secretario poderoso del intendente Pablo Javkin y, además, cuenta con el apoyo del embajador en Chile, Rafael Bielsa, un apellido ilustre para el pueblo leproso.

Los 14 años de gobierno de Eduardo Lopez, que condujo el club entre 1994 y 2008, dejaron al club sumido en un deterioro que afectó mucho la capacidad de movilización interna y su vida democrática. En 2016, por ejemplo, sobre un total de 23.000 socios habilitados, solo votaron 9.600. No se espera un número muy superior para esta elección. A diferencia de lo que pasa en otros clubes y a pesar de la intensidad con la que se vive el fútbol en Rosario, la presencia de actores de la política es limitada este año.

El gobierno provincial directamente no tiene dirigentes involucradas, por un lado producto de lo que lo que la gestión demanda y, sobre todo, porque Perotti es de Rafaela. La presencia más fuerte en ese sentido es la de José Luis Conde, secretario de Obras Públicas municipal y cercano a Lionel Messi, que es candidato a vicepresidente primero por el Frente Rojinegro, la lista que lleva como candidato a Cristian D´Amico, actual vicepresidente segundo.

Conde ingresó a la política del club en 2016 y dos años después renunció a su cargo por diferencias con el presidente Eduardo Bermúdez, pero luego volvió. Uno de los motivos de su retorno fue el hecho de que era el único interlocutor válido con la exministra de Desarrollo Territorial y Habitat María Eugenia Bielsa, que dirigía la obra en el predio que el club tiene en Bella Vista con el dinero que donó su hermano Marcelo. Conde ya sabía de relaciones laborales con el fútbol puesto que realizó distintas obras para el capitán del seleccionado, además de tener un vínculo fluído con Jorge, el padre del ídolo. Si bien el intendente Javkin es hincha de Newell's, en Rosario aseguran que esto es una movida solo de Conde, que asumió en el municipio en 2019 con el triunfo del hombre del Frente Progresista. Como contó Letra P, Conde y Javkin son amigos y se conocieron a través de otro en común, el empresario Javier Macchi, titular de la Universidad del Gran Rosario, que va como candidato a vicepresidente segundo debajo del secretario municipal.

D´Amico es dueño de Copy Express, una empresa dedicada a la impresión de fotografías, aunque cultiva un perfil bajo y no se conoce mucho de su vida. A pesar de su cargo, es el verdadero hombre fuerte del club, con una comisión directiva que en los cuatro años y medio de gobierno padeció la salida de ocho dirigentes. En noviembre de 2016, fue víctima de un atentado producto de la interna de la barra: balearon su camioneta cuando volvía con su hijo del complejo de fútbol infantil del club. No fue el único caso. En septiembre de ese año, hubo un ataque con ametralladoras contra el edificio de Claudio Martinez, que luego renunció como secretario peleado con el presidente, y en 2018 había habido otra balacera contra un local de repuestos de autos de Juan José Concina, que dejó su cargo de secretario en enero y lanzó su postulación, pero fue impugnaba por la Comisión Electoral del club.

Tras el atentado, D´Amico renunció, pero volvió en 2017 y tomó virtualmente las riendas del club por encima de Bermúdez. Si bien no es parte del actual Comité Ejecutivo de la AFA, tiene llegada a Claudio Tapia y participa de algunas de las decisiones de la mesa chica del Comandante. Un dirigente que conoce los movimientos en Viamonte cuenta que, si bien se lo tiene en cuenta y hay buena sintonía, solo lleva cuatro años como dirigente y el rosarino no termina de conocer cómo operan aquellos que llevan más tiempo en la política de los clubes.

El año pasado. el candidato fue uno de los comensales en la cena que organizó Tapia en su casa con Marcelo Tinelli, Hugo Moyano, Jorge Ameal y Victor Blanco, entre otros, donde terminó de sepultarse la vieja Superliga. En las elecciones que se hicieron el año pasado, quedó como vocal suplente, aunque esos comicios hoy son objeto de análisis por las denuncias que hicieron Nueva Chicago y San Martín de Tucumán en la IGJ. D´Amico fue uno de los que dieron su apoyo político al presidente de la AFA el 24 de marzo, días después de la presentación del Torito, en un acto que se hizo en el predio de Ezeiza por el Día de la Memoria. Cuenta con la ventaja de ser oficialismo, de manejar el aparato y que la oposición va dividida. Además y no es un dato menor, desde la llegada de Germán Burgos en reemplazo de Frank Kudelka en la dirección técnica, el equipo acumula seis partidos sin conocer la derrota ente la Copa de la Liga y la Copa Sudamericana.

El año pasado hubo un intento de conglomerado opositor donde los dos candidatos que sonaban con mayor fuerza eran el exconcejal Jorge Boasso y el médico Ignacio Astore. Boasso, edil radical durante 24 años y candidato a vicegobernador por Unión PRO en 2015, fue convocado por cinco agrupaciones y decidió involucrarse ya que en 2017 había dejado el Concejo Deliberante. “Veníamos hablando, trabajando en el consenso, hasta que Astore se cortó solo. Fue una desconsideración hacia todo el espacio. Yo no quería una dedocracia. D´Amico es un presidente de facto y Bermúdez se dejó comer”, se lamenta en diálogo con este portal. El punto final de quiebre entre Boasso y Astore se produjo cuando este último quiso incorporar a la discusión a Concina, que dejó el oficialismo en enero, lo cual no le cerró al radical. Consultado sobre quién era su candidato y haciendo gala de un quiebre digno de Nacho Scocco, respondió que “el voto es secreto”.

La oposición finalmente inscribió tres frentes: Astore con el Movimiento Independencia Leprosa, Ariel Moresco por Movimiento 1972 y Concina por UNEN, pero este último fue vetado la semana pasada porque su candidato no cumple con la antigüedad necesaria para postularse. De todos modos, recurrió a la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fé para que analice su caso y el eventual freno de las elecciones podría darle la chance de presentarse. El club sostiene que quiere hacerlas el domingo, el gobierno provincial no quiere excepciones y el municipio no termina de darlas por caídas, con lo cual todo puede suceder. No faltan quienes piensan que las restricciones terminan el día del clásico y una derrota podría influir luego en el sufragio.

De acuerdo a los números que se manejan en Rosario, siempre que sean tres candidatos, D´Amico parte con ventaja y Astore sería quien lo seguiría, con Moresco más lejos. Habría que ver como se reconfiguraría el escenario si Concina fuera habilitado. No termina de quedar claro si le restaría votos al oficialismo o atomizaría aún más a la oposición.