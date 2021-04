Los Moyano-Tapia, una familia muy normal

El clásico de Avellaneda no solo dejó el error de Mauro Vigliano, que cobró un penal insólito sobre la hora que le dio el triunfo a Racing, sino, también, un capítulo más en la interna de la familia Moyano. Pablo, hijo mayor de Hugo y vicepresidente de Independiente, arremetió una vez más contra su cuñado Claudio Tapia y lo acusó de manejar una AFA “macrista” que perjudica al Rojo. Este año, además, hay elecciones en el club, donde los caciques camioneros enfrentan un polo opositor de exaliados que comanda Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en Diputados.

Desde hace tres fechas, los dirigentes y los jugadores de Independiente sostienen que los vienen perjudicando con decisiones que comenzaron con el penal que le cobraron contra Boca, donde, si bien Ayrton Costa la tocó con la mano, antes había recibido un codazo de Carlos Zambrano no advertido por Patricio Loustau. En Córdoba, Ariel Penel no sancionó dos penales en el partido con Talleres, pero la falta que Vigliano cobró en el Cilindro fue el detonante. Al día siguiente del partido, Camioneros debutó por el Torneo Federal A contra Desamaparados de San Juan y Pablo, que además preside el club del sindicato, fue impiadoso con su cuñado.

"Yo no sé si el penal lo cobró (Mauro) Vigliano. Creo que el penal lo cobró Tapia. Fue algo vergonzoso, el colmo del bochorno del fútbol argentino. No solamente venimos siendo perjudicados en los cuatro años anteriores del macrismo, sino que, mientras se mantenga la AFA macrista, Independiente va a seguir siendo perjudicado”, fue el comentario lapidario post partido.

Suegro Hugo y yerno Chiqui. El problema es con el cuñado Pablo.

Tapia conoce a Mauricio Macri desde la época en que el expresidente era Jefe de Gobierno y tiene muy buena relación con el actual vicejefe, Diego Santilli. En diciembre de 2015, una semana antes de instalarse en la Casa Rosada, Macri recibió a Moyano, que fue a verlo con una comitiva de la CGT opositora, que incluía a Chiqui, pero no a Pablo. En la previa de las presidenciales de ese año, Hugo había declarado que no iba a votar por Daniel Scioli y había participado con Macri y toda la plana del PRO de la inauguración de la estatua de Juan Perón frente al edificio de la Aduana. Ese día, estuvieron Horacio Rodriguez Larreta, María Eugenia Vidal, en ese entonces candidatos en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires; Eduardo Duhalde y Ritondo.

Cuando Tapia ganó las elecciones de 2017, tejió un acuerdo político con Daniel Angelici, nombrado vicepresidente primero, que le permitía reforzar el vínculo con la Casa Rosada. El binguero fue corrido tras su derrota en Boca, en 2019, y debajo del presidente de la AFA macrista, según Pablo Moyano, quedó como máxima autoridad el vicepresidente segundo, su padre. Hace una semana, Hugo firmó la carta del Comité Ejecutivo de la AFA en respaldo a la reelección de su yerno del año pasado. Actualmente hay dos pedidos para revisar esos comicios en la Inspección General de Justicia (IJG). Uno lo hizo Nueva Chicago y el otro, San Martín de Tucumán. Las opciones son tres: que sean desestimadas, que pidan repetir la elección con la misma lista única o que directamente se anule el proceso y se llame a un nuevo comicio.

Ante el último escenario, cerca de Tapia remarcan que, si se presentase, volvería a ganar sin problemas, pero en la otra vereda o, al menos, una que se está construyendo, sostienen que, si la IGJ llamara a nuevas elecciones, Chiqui no tendría chances. Nada hace indicar que cualquier resolución se produzca en el corto plazo, lo cual beneficia al presidente.

La relación entre Moyano hijo y Tapia comenzó hace más de treinta años por el sindicato. En 1986, Chiqui ingresó como recolector a Manliba, la empresa de la familia Macri, y luego ascendió a barrendero. Fue delegado, asesor gremial, en 2003 lo designaron asesor de medioambiente de la Ciudad de Buenos Aires y años después fue designado coordinador general de la Unidad de Inspección de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), de la que actualmente es vicepresidente.

Por Pablo, Chiqui conoció a Paola Moyano, con quien tiene cuatro hijos, de los cuales dos están ligados a Barracas Central: Iván, jugador del equipo que disputa el torneo de la Primera Nacional, y Matías, que es el presidente del club.

Si bien pertenecían al mismo grupo dentro del sindicato, también representan a distintos sectores, ya que Pablo es camionero y Chiqui recolector. Las diferencias son de vieja data. Algunas fuentes consultadas reconocen que Pablo empezó a recelar del trato que su padre le dispensaba a su cuñado y eso agrietó un vínculo que terminó de romperse a fines de 2010. Hugo intentó mediar en más de una ocasión, ya que también quedan en el medio su hija y sus nietos, pero no pudo convencerlos de ceder.

El exabrupto del fin de semana no fue el primero de parte de Pablo. En 2019, Camioneros y Deportivo Maipú jugaban una serie por la reválida del Torneo Federal para buscar el ascenso. Empataron los dos partidos y los mendocinos pasaron por penales, pero en la ida hubo un penal no cobrado para Camioneros por una mano grosera en el área rival. Por la noche, en su cuenta de Instagram, Pablo escribió un mensaje no apto para confusiones: “Tapia la concha de tu madre. Camioneros no olvida”. En 2018, en pleno quiebre entre Moyano y Macri y antes de la Supercopa que River le ganó a Boca en Mendoza, el patriarca había sido un poco más sutil en una entrevista en Radio 10, cuando dijo que “quizás no se enteró de que lo están influenciando. No sé si el fútbol lo maneja Macri, yo no lo veo, aunque puede que tenga alguna influencia. Pero, si puede beneficiar a Boca, lo va a hacer".

A las urnas

Este es un año caliente en Independiente porque hay elecciones y existen chances firmes de que los camioneros pierdan, tras siete años en el poder. La votación es a fin de año y, si bien el oficialismo no definió su candidato, quienes conocen la interna del club aseguran que, si quiere ser competitivo, el postulante debe ser Hugo y no Pablo.

Enfrente hay dos espacios que seguramente terminen fusionándose. Uno es conocido como el Grupo Champagne, que lidera Ritondo e incluye a dirigentes que, como el diputado, fueron o son parte de la gestión actual. El exministro de Seguridad bonaerense fue vocal y es el armador principal de un espacio que aspira a llevar como candidato a Fabio Fernández, extesorero. También está Jorge Damiani, dueño de la cadena de kioscos Open 25, que tomó licencia enero, y Carlos Montaña, que todavía continúa como vicepresidente segundo. Montaña fue funcionario de Desarrollo Social en las gestiones de Alicia Kirchner y Daniel Arroyo, fue concejal en Tres de Febrero, está colaborando con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y trabaja en la Ceamse, donde confluye con Tapia.

La otra pata es la que junta a Néstor Grindetti, intendente de Lanús, junto al movimiento Rey de Copas, del que participa el periodista Enrique Sacco, pareja de Vidal, y la agrupación Juventud Independiente, de Javier Mazza, exsenador provincial y presidente de IOMA en la gestión de Felipe Solá como gobernador. Esta última es una de las pocas agrupaciones que cumple con todos los requisitos para oficiar como paraguas legal para que los dos grupos opositores se junten y tiene una buena base entre los sectores jóvenes de los socios. Uno de los que está trabajando en ese espacio es el conductor Juan Marconi, hijo de Guillermo, exárbitro y titular del Sadra, uno de los dos sindicatos que nuclean a los jueces.

Si bien en el sector de los Moyano sospechan que Tapia podría estar jugándoles en contra en los partidos y adentro del club apoyando a la oposición, de momento no hay elementos que sustancien esto y solo suma una página más en la enemistad de Pablo con el marido de su hermana.