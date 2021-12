Frenar al kirchnerismo, el sueño roto de Juntos por el Cambio en el nuevo Senado

La ola de contagios de covid que la semana pasada golpeó a la oposición en la Cámara de Diputados, durante la previa de una pulseada clave, este miércoles se metió de lleno en la última sesión del año en el Senado. El testeo previo al ingreso del recinto reveló que el senador catamarqueño Guillermo Andrada era positivo. Le restó un voto clave al oficialismo, que, por primera vez desde 1983, llegó a una sesión sin cuórum propio. El caso puso en aprietos al Frente de Todos en el arranque de la sesión, que comenzó cuarenta minutos después de la convocatoria con el respaldo de la riojana Clara Vega, exaliada de Cambiemos que le permitió al bloque que lidera José Mayans llegar a los 37 escaños necesarios para sesionar y transformar en ley una serie de cambios al impuesto de Bienes Personales.

La senadora riojana fue aliada de Cambiemos pero rompió con el espacio por desacuerdos con la estrategia electoral que definió la titular del PRO, Patricia Bullrich. Aumentó sus diferencias cuando el espacio se negó a tratar el Presupuesto 2020, que tenía una partida de 1.000 millones de pesos para asistir a la capital provincial, conducida por la exsenadora Inés Brizuela y Doria, del mismo espacio de Vega. La senadora forma parte del bloque "Hay Futuro Argentina", comparte interbloque con dos fuerzas provinciales y se sentó a dar cuórum cuando en JxC creían que la sesión estaba virtualmente caída, porque comenzó a las 15.39, casi diez minutos después de la media hora de tolerancia que establece el reglamento del cuerpo para reunir la mitad más una banca del cuerpo. Estaba prevista para las 15 y, entre el positivo de Andrada y el apoyo de Vega, se estiraron los tiempos.

La vicepresidenta arrancó después y la oposición le salió al cruce de inmediato. Fue el estreno del mendocino Alfredo Cornejo como titular del Interbloque de JxC. "La sesión se constituyó pasada la media hora reglamentaria y es nula. Al solo efecto de notificarle de nuestra posición", dijo el flamante senador, que bajó al recinto para decir eso y se fue.

"No sé qué hace en una sesión que no existe, está hablando solo", le contestó Mayans y la vicepresidenta, entre risas, completó: "Somos 38, hay cuórum y venimos a cumplir con nuestra obligación, que es legislar". Además de Vega, se había sentado la senadora del bloque Córdoba Federal, Alejandra Vigo, que llevó a 38 la acumulación de apoyos que antes había sumado el FdT con los otros dos aliados clave: la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck.

En los diez minutos que corrieron entre el vencimiento del plazo previsto y el conteo que hizo CFK, JxC definió su estrategia, se aferró al reglamento y anunció la impugnación ante la Justicia. Poco después, el senador porteño Martín Lousteau, que conduce el espacio Evolución Radical, se explayó fuera del recinto para aventar la judicialización. "En su artículo 15 (el reglamento) dice que a la hora fijada para una sesión, se inicia y 30 minutos después del horario, si no se ha logrado cuórum, se levantará de inmediato. Hoy era a las 15. A las 15:30 no tuvieron cuórum, a las 15:35 tampoco, recién a las 15:40 entró una senadora a dar cuórum", dijo en declaraciones radiales para asegurar que, "de acuerdo al reglamento, la sesión es inválida". "Pero no solo eso, sino que el presidente del bloque del Frente de Todos intentó hacer una moción para modificar el reglamento. Es un reconocimiento tácito de que no tuvieron cuórum", redobló.

En la conducción del espacio confiaron a Letra P que todavía no está definida la presentación judicial. El último antecedente se remonta a la controversias interpretativas del alcance del reglamento durante la pandemia y los amparos presentados terminaron abstractos. La doctrina de la Corte siempre ha sido esquiva de intervenir en otro poder.

"Quizás la presente algún contribuyente", deslizaron en la UCR para asegurar que la demanda judicial es un hecho. Podría ser presentada por fuera de las autoridades del cuerpo. Sin embargo, el planteo de Cornejo cristalizó una parte de las ilusiones del principal interbloque opositor que no descartaba algún respaldo de Vega de último momento, aunque la senadora no les avisó y se enteraron cuando la vieron entrar, a las 15.39.

En ese momento arrancó una sesión breve, donde el oficialismo avanzó en sellar lo más rápido posible el debate sobre Bienes Personales, a partir de una revisión enviada por Diputados que resultó una derrota política para la oposición por tres ausencias. Dos por viajes al exterior que desataron una feroz interna en el interbloque de JxC y otra por covid positivo. La desventaja numérica fue aprovechada por el FdT, que lo aprobó por 127 contra 126 y lo mandó al Senado, donde la Comisión de Presupuesto le dio dictamen de mayoría con una diferencia de 12 horas. De ese modo contuvieron la ofensiva que había comenzado diez días antes, cuando JxC juntó 131 votos para forzar al cuerpo a tratar el proyecto que venía del Senado, aprobado por unanimidad, y estaba congelado desde octubre.

La nueva reforma del impuesto fue aprobada por 37 votos positivos y uno negativo, proveniente de Vigo, que terminó de prefigurar cómo será su intervención en el Senado. Bajó cuando el oficialismo había obtenido cuórum, pero igualmente estuvo en la sesión y planteó sus disidencias.

La nueva ley mantiene el piso de seis millones de pesos y la alícuota del 1,2% del proyecto original que había aprobado el Senado hacía dos meses, pero también define que los patrimonios declarados por encima de los 100 millones de pesos y hasta los 300 millones pagarán el 1,5%. Por primera vez, este impuesto se ajustará "anualmente por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)" provisto por el INDEC. A eso se suma una alícuota del 1,75% si el valor fiscal de la posesión es superior a los 300 millones de pesos. La cifra llegará al 2,25% si las propiedades están en el exterior.

El riojano Ricardo Guerra, al frente de la Comisión de Presupuesto, defendió los cambios. Dijo que tienen “mayor progresividad" porque agregan "dos niveles en la tabla de alícuotas y escalas que corresponde a bienes situados en el país", Al mismo tiempo, "partiendo de los actuales rangos, se incorporan dos renglones gravando los patrimonios valuados entre 100 y 300 millones de pesos a cuya alícuota se le agrega el 0,25% en relación a la máxima llevándola al 1,50%”.

Vigo, que viene de transitar dos mandatos como diputada, señaló la “falta de estrategia común con miradas distintas de la realidad nacional". Según la senadora, "en buena medida lo han expresado en el tratamiento de varias leyes en el Congreso en las estrategias que usan en ambas cámaras”, dijo y recordó el controvertido tratamiento de la nueva ley de biocombustibles, que está en el ojo del lobby cordobesista para obtener nuevos cambios.

El rionegrino Weretilneck confirmó su respaldo y destacó que "no es menor el hecho de actualizar por el IPC los mínimos no imponibles y es algo que no habíamos tenido en cuenta y es una previsibilidad para los contribuyentes y las provincias”, aseguró.

En el cierre, Mayans cargó contra JxC de nuevo y lo responsabilizó por el naufragio del Presupuesto 2022. “Estamos sin Presupuesto. Me llama la atención que algunos dicen que esto es una victoria, no entiendo quién dice que esto es una victoria. Para el país, esto es malísimo y realmente fue muy malo porque en 2015, cuando entregamos el Gobierno, lo entregamos votando un Presupuesto con amplias facultades para el Ejecutivo sabiendo la responsabilidad que tenía el gobierno de Macri”, dijo el formoseño con un discurso que fue subiendo de tono. Definió al gobierno de Cambiemos como "el más nefasto porque quebró al país, al Banco Central y la inflación que dejaron. Ahora, a cara descubierta hablan de inflación. La gran pandemia en el gobierno de Macri fue él mismo”, disparó Mayans poco antes de concluir una votación tan estrecha como la que dividió a Diputados en las últimas dos sesiones del año.