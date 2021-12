Bienes personales: dictamen en mano, el FdT se prueba en el nuevo Senado

El cambio que el oficialismo logró imponer este martes en la Cámara de Diputados, para aumentar el mínimo no imponible del impuesto a los Bienes Personales, será tratado en el Senado el próximo miércoles 29, en la última sesión del año, con el objetivo de garantizar que las modificaciones se apliquen durante el ejercicio fiscal 2022. La confirmación surgió en la mañana de este miércoles, en la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Alta, que designó nuevas autoridades en medio de un tironeo con Juntos por el Cambio (JxC), pero finalmente reunió las firmas necesarias para darle un dictamen de mayoría a la segunda revisión de la iniciativa que vino de la Cámara baja.

Con el dictamen firmado, el bloque del Frente de Todos (FdT), que conduce el formoseño José Mayans, afrontará la semana próxima una sesión para la que, de arranque, no tiene cuórum propio. El próximo miércoles el peronismo sesionará en la Cámara Alta sin los números para garantizar que funcione el plenario, en un fenómeno que no se registra desde la recuperación democrática. Para alcanzarlo, el bloque oficialista tendrá que contar con la asistencia de sus 35 bancas y el respaldo de dos monobloques cuya importancia se incrementó luego de la estrecha paridad entre el FdT y JxC que plasmaron las elecciones del 14 de noviembre. Se trata del exgobernador Alberto Weretilneck, del monobloque de Juntos Somos Rio Negro, y de Magdalena Solari Quintana, del Frente de la Concordia Misionero. Ambos firmaron el dictamen de mayoría, acordaron que participarán en el recinto para dar cuórum y, según confiaron en sus equipos, votarán el texto modificado en Diputados.

El tramite de la iniciativa no superó la hora y media, pero el arranque estuvo protagonizado por la designación de nuevas autoridades al frente de la Comisión de Presupuesto. Desde este miércoles será presidida por el riojano Ricardo Guerra, del Frente Justicialista Riojano. Integra a la coalición del Frente de Todos, reemplaza al fallecido expresidente Carlos Menem y responde al gobernador Ricardo Quintela. La vicepresidencia quedó para el chaqueño Víctor Zimmerman (UCR-JxC), mientras que la secretaría general correrá por cuenta de la bonaerense Juliana Di Tullio (FdT).

Apenas fueron formalizados los nuevos aspirantes, la porteña Guadalupe Tagliaferri (PRO-JxC) se quejó sobre la conformación de la comisión. "El Senado ha cambiado y los integrantes del FdT para esta comisión no llegan a nueve, sino a ocho. No les corresponden nueve miembros en esta comisión como están teniendo. Esto confirma que violenta el espíritu democrático y el reglamento", lanzó la senadora. Di Tullio les retrucó que es "una comisión que controla el Gobierno. Les recuerdo que ya cometieron, no en esta Cámara, pero sí en Diputados, el error de querer tener mayoría en comisiones donde es facultad del Poder Ejecutivo fijar esas políticas", les dijo la exdirectora del Bapro. "A mí me tocó perder elecciones de medio término y tuvimos actitudes distintas a las que tienen ustedes. Creo que tienen una actitud más beligerante, incluso más beligerante que cuando fueron el grupo A", dijo Di Tullio en referencia a la conformación de la Cámara baja tras los comicios de 2009.

El tono del debate había comenzado a subir porque la senadora oficialista les enrostró que "la palabra empeñada hay que cumplirla". También les dijo que los compromisos que asumen no pueden durar diez minutos.

El encargado de contestarle fue el radical Martín Lousteau. "Nadie está discutiendo a quién le corresponde decidir la presidencia de la comisión, pero sí la conformación a partir de cómo votó la sociedad. El bloque oficialista tiene un 6% más que el bloque de JxC y en esta comisión tiene 26% más. La proporcionalidad que marca el reglamento no se está cumpliendo y no pueden alegar que hay un acuerdo político cuando nuestras autoridades presentaron una nota donde dicen que no se está respetando el reglamento", argumentó Lousteau. Un minuto después, acompañó la designación de Guerra, pero "haciendo la salvaguarda de que la comisión no debería tener la composición que tiene".

Weretilneck recordó que las nuevas autoridades de la comisión responden a "una conformación temporaria, solo para tratar este tema". La vicepresidenta del bloque del FdT, Anabel Fernández Sagasti, tomó la queja de Lousteau y la mención del rionegrino. "El número de la composición no es temporario, pero los integrantes se pueden discutir", dijo la mendocina. "Ante las dificultades de traslado y transporte, se propuso hacer una transición de manera plena. Hubo conversaciones y somos conscientes del tratamiento que le vamos a dar al expediente, porque es algo que muchos argentinos están esperando que lo demos antes del 31 de diciembre. Llevémoslo al recinto y sigamos las conversaciones pendientes", sostuvo Fernández Sagasti.

Es la segunda vez que el Senado tratará la reforma de este impuesto. En octubre, el cuerpo aprobó en forma unánime el proyecto original, impulsado por el cordobés Carlos Caserio (FdT), que planteaba aumentar el mínimo no imponible de dos millones a seis millones de pesos. La iniciativa pasó a Diputados y no tuvo movimientos, hasta que la diputada macrista Silvia Lospenatto se amparó en el reglamento para emplazar al cuerpo a tratar el texto frenado en la sesión de la semana pasada que terminó con el rechazo del Presupuesto 2022. La moción fue apoyada por 131 voluntades. La cifra reveló una nueva aritmética en ese recinto, porque los 116 votos de JxC sumaron otros 15 votos del Interbloque Federal y otros aliados esquivos del oficialismo.

Este martes se concretó la reunión de la comisión de Presupuesto que había forzado la oposición y el oficialismo puso en marcha una contraofensiva con nuevos cambios al texto que venía del Senado. Planteó nuevas alícuotas. Para los poseedores de bienes entre los 18 y los 100 millones de pesos mantiene la alícuota del 1,25%. Sube al 1,5% para los contribuyentes con bienes declarados desde los 100 millones a los 300 millones de pesos, mientras que quienes superen esa fortuna deberán pagar el 1,75% del valor fiscal de sus posesiones.

El punto más resistido en JxC tuvo que ver con la implementación de alícuotas específicas para los poseedores de bienes en el exterior. Deberán abonar el 2,25% para todos los patrimonios que estén por encima de los 18 millones. Hasta ahora, solo pagan el 1,25%.