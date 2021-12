Fernández bramó contra la oposición y la Justicia y arengó: "Vamos a ganar en 2023"

El presidente Alberto Fernández no solo asistió al acto de asunción de Máximo Kirchner como presidente del PJ bonaerense después de la intervención explosiva que el jefe del bloque del Frente de Todos dio en la Cámara de Diputados, que fue señalada por Juntos por el Cambio como el detonante del rechazo al Presupuesto. Además, dobló la apuesta y dio un discurso flamígero en el que embistió con inusual vehemencia a la oposición y a la Justicia. "Voy a seguir gobernando en 2022", advirtió y arengó a la dirigencia: "Vamos a ganar en 2023".

"Callen por vergüenza, que es lo que debería darles", les pidió a los representantes de Juntos por el Cambio cuando se refirió al rechazo de su proyecto de Presupuesto, en tanto le dedicó un largo e incendiario párrafo a la Justicia. Varias veces y a los gritos, el mandatario conminó a los jueces: ¡Basta, muchachos!".

Fernández y Kirchner sintonizaron en el tono y el contenido del discurso. El flamante presidente del PJ bonaerense había dicho que la oposición, la Justicia y los medios "tienen bajo permanente acoso al Gobierno".

Como contó Letra P este viernes, el oficialismo se abroqueló para cargar contra la oposición por haber rechazado el Presupuesto 2022 y escondió debajo de la alfombra algunos reproches internos y sospechas que sobrevolaron las horas posteriores al fracaso legislativo.

Fuego a discreción

Las siguiente son las principales y más calientes definiciones del Presidente con las que cargó durísimo contra la oposición y la Justicia:

-"Los que me dicen que hay que cerrar con el Fondo no me aprueban un presupuesto y además me apuran. Y lo que es peor es que la deuda que me piden que arregle es la que ellos tomaron".

-"Sean intelectualmente honestos, dense cuenta que estamos tratando de resolver los problemas que ustedes crearon. Y si no lo hacen por honestidad intelectual, al menos callen por vergüenza, porque vergüenza debería darles lo que fueron capaces de hacer".

-"A Cristina la dejaron sin presupuesto en el 2010 y a mí en el 2022. Pero Cristina en el 2010 siguió gobernando, y yo en el 2022 voy a seguir gobernando por la misma razón que lo hizo ella: porque sabemos qué interese representamos, y antes que nada representamos el interés de los que menos tienen, los más postergados, y los más desposeídos".

-"Si los jueces no dirimen los conflictos, los profundizan, y si los jueces dirimen los conflictos sólo teniendo en cuenta los intereses de una de las partes, no hacen justicia, hacen otra cosa, porque cuando el derecho no es justo es torcido, y así actúan".

-"Hay algo que me llamó la atención del debate en el Congreso. No querían aprobar el presupuesto, pero una diputada de ellos (Silvia Lospennato) levantó la mano y pidió por favor que rápidamente tratemos la ley de bienes personales, porque están preocupados por defender los bienes personales de los que más tienen en la Argentina".