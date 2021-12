Presupuesto '22: entre pirotecnia y gobernabilidad, la guerra fría del cuórum

A dos días de cumplir los tres meses desde que presentó el Presupuesto 2022, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se presentó este lunes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Sesionó por ocho horas, en el estreno de la nueva composición del organismo después de la jura de los legisladores y las legisladoras electas. En un clima de expectativa y duras críticas opositoras, el titular del Palacio de Hacienda defendió sus números, asumió el impacto de la inflación y buscó atajar todas las preguntas ante el objetivo de lograr que, a pesar de las discrepancias, el bloque de Juntos por el Cambio aporte el cuórum para una eventual sesión el próximo jueves, una posibilidad que hasta ahora no ha sido consensuada en ese interbloque.

En su presentación inicial, el funcionario reconoció que "la inflación es un problema que tiene múltiples causas y hay que atacar todas sus causas” y reiteró que puede achicarse con “una mayor capacidad de generación de divisas”. Sin hablar de ajuste, aludió a buscar “un mejoramiento del perfil de financiamiento de los déficit fiscales, al mismo tiempo que se va reduciendo el déficit primario del sector público de una forma que es virtuosa, que se da sobre la base de una economía que se recupera, y con el Estado jugando un rol contracíclico”.

Reconoció el impacto de la inflación y admitió que desde que presentó el proyecto hasta ahora hubo "una dinámica inflacionaria que no estuvo plenamente alineada con la que se esperaba", una debilidad que suma "un factor de mayor persistencia (inflacionaria) para el año próximo, que buscaremos atacar de la forma más efectiva posible". Además mencionó que "a partir del día 7 de enero está la posibilidad de avanzar sobre la base de un acuerdo de precios con el sector privado". El punto, dijo Guzmán, es "un elemento que ha sido parte de lo que son las negociaciones con el FMI en la construcción de un programa plurianual que nos permita refinanciar la enorme cantidad de vencimientos que se enfrentan en los años 2022, 2023 y 2024”.

También podés leer Presupuesto: oficialismo y oposición pujan por los tiempos desde el minuto cero

Aunque la comisión que preside Carlos Heller (FdT) tiene 49 integrantes, la sala C del anexo estuvo colmada por la presencia de otros 20 diputados y diputadas que asistieron para plantear su posición sin poder votar un dictamen. Ninguno se privó de plantear sus preguntas y sus críticas, e incluso algunos estrenaron sus apariciones públicas, como es el caso de Martín Tetaz, de Evolución Radical; José Luis Espert, de Avanza Libertad y Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos.

Sin embargo, la línea de intervención la marcó el santafesino Luciano Laspina, que fue reelecto como vicepresidente de la Comisión y este lunes habló por media hora para demoler el proyecto enviado por Guzmán y plantear una serie de interrogantes que el ministro intentó desmenuzar uno por uno. En el medio, el legislador lanzó una aclaración que fue leída con alivio en el oficialismo, aunque todavía no hay un acuerdo al respecto: "Leo en los diarios que el Gobierno se apresta a prorrogar por decreto si la oposición impidiera el tratamiento del proyecto, cosa que no vamos a hacer. La oposición va a posibilitar el tratamiento de esta ley, como hemos hecho siempre, pero necesitamos de un diálogo", dijo Laspina, que pocas horas después dijo a los medios que esa decisión todavía no ha sido adoptada.

También podés leer La previa del Congreso: Guzmán y un careo en una cumbre con salmón y rosca

Durante el fin de semana, el presidente Alberto Fernández se reunió con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, para analizar el round legislativo de este lunes ante las advertencias de JxC de dejar la sesión de tratamiento sin cuórum. El Gobierno hizo trascender que si se concreta esa amenaza buscará prorrogar el Presupuesto vigente por decreto, como una forma de transitar la negociación con el Fondo Monetario Internacional en uno de sus tramos más críticos. Una prórroga por decreto es "un último recurso", confió a Letra P una alta fuente legislativa, mientras mostraba los cálculos para llevar adelante una sesión el próximo jueves sin el respaldo del mayor espacio opositor. El FdT tiene 118 bancas y, de acuerdo a los sondeos de este lunes, podrían llegar a los "131 o 133 con aliados".

La extensión del presupuesto por decreto fue un punto recurrente en los discursos y preguntas, pero el eje de las críticas estuvo concentrado en la velocidad para llevar adelante el trámite. El titular del interbloque de JxC pidió más tiempo. Cómo mínimo "una semana más".

"Usted se tiene que ir fortalecido, sus formas correctas no ocultan al Gobierno que vino a lo guapo, no entregue la venta de una cabeza de la negociación, que significa el valor de un ministro de Economía que venga sin apurar al Congreso", cuestionó el diputado del Interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez.

También podés leer Guzmán defiende su Presupuesto necesitado de convencer a Todos Juntos

Pocos minutos antes, Laspina venía de poner a prueba una de las líneas discursivas que JxC jugará hasta que se concrete una eventual sesión. Sostuvo en casi toda su alocución que el Presupuesto es un dibujo. “Todo esto se da en una situación social desesperante y con un Gobierno que sacó un 32% de los votos", dijo el santafesino. "Presentaron un proyecto idílico en donde todo sale bien el próximo año, donde todas las correcciones no tienen ningún impacto, me parece un poco irreal o ficticio para encarar una discusión sería el presupuesto. Tenemos una total discrepancia respecto al diagnóstico que usted plantea respecto de la situación de la economía argentina, lo cual es difícil pensar un cuadro de crecimiento y estabilidad como plantea el presupuesto cuando vemos una inflación que se está acelerando”.

A su turno, el radical Alejandro Cacace, que forma parte del nuevo bloque Evolución Radical le preguntó a Guzmán las razones de apoyarlo y "creerle esta vez, siendo que no se cumplió ni de cerca la proyección que realizó el último año". Espert intentó exhibir su especialidad y dijo que "debería ser una causa nacional que desaparezca primero el déficit fiscal". Acusó al Gobierno de estar "engañando al pueblo porque hasta ahora, el ajuste es solo un gran tarifazo" y aseguró que "si se eliminara de cuajo el atraso cambiario y el de las tarifas prepagas, solo por eso, habría seis puntos más de inflación", disparó.

Guzmán fue acompañado por toda su segunda línea. Los temas más técnicos fueron abordados por el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, el de Política Tributaria, Roberto Arias y su par de Energía, el exdiputado Darío Martínez, que anticipó que avanza con la segmentación tarifaria con una base de datos de 16.000.000 de usuarios con la que aplicarán los próximos aumentos diferenciados en las tarifas de electricidad y gas. La reunión de la comisión duró ocho horas, pero Guzmán se sentó delante del plenario cuando había pasado una hora, destinada a la confirmación de las nuevas autoridades del cuerpo. En las casi siete horas que estuvo buscó mostrarse dispuesto a contestar casi todas las preguntas, eludió las descalificaciones y se concentró en convencer todo lo posible a la oposición.

El cuerpo continuará el tratamiento del Presupuesto este martes desde las 11 con la visita del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. Continuará a las 14 con la titular del Ministerio de Salud, Carla Vizzotti, La ronda de exposiciones concluirá con el titular de la cartera de Transporte, Alexis Guerrera, que empezará a explicar su área desde las 17.