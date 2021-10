“Es posible construir un proyecto a diez años en Entre Ríos"

Pedro Galimberti integra el tercer lugar de la lista de Juntos por Entre Ríos. Logró su propósito que era, precisamente, ingresar en un lugar expectante de la nómina opositora para sentarse en la Cámara de Diputados de la Nación y tener tiempo para recorrer la provincia. Como intendente de Chajarí, el periplo hacia 2023 como candidato a gobernador, se le complicaba. Por eso se jugó y dio la interna para conseguir la minoría y treparse a la boleta que estará en el cuarto oscuro el 14N. Tras el resultado de las PASO, en que su coalición venció al Frente de Todos con 22 puntos de ventaja, todo indica que a partir del 10 de diciembre tendrá despacho en el Congreso y margen para perseguir el objetivo de suceder al peronista Gustavo Bordet. “Lo mejor para 2023 sería un proceso interno”, dijo el radical a Letra P, porque sabe que en esa carrera está Rogelio Frigerio, el gran ganador del 12 de septiembre.

-Horacio Rodríguez Larreta estuvo el fin de semana pasado en Paraná y dijo que estaban cerca de conseguir el cuarto diputado. ¿Cómo lo ve?

-Hay que ser moderado y esperar que la gente vote. No hay que poner el carro delante del caballo. Tenemos que seguir recorriendo y llegar a la mayor cantidad de lugares, a veces juntos o con algunos candidatos. Hay que esperar el 14 de noviembre dando todo lo que podemos, lo demás depende de otros elementos que supongo también tendrán que ver con lo que hacen los demás candidatos y propuestas electorales. Hay un montón de factores, pero no hay que apresurarse y hacer lo que corresponde.

-Usted se integró a la lista de Juntos por Entre Ríos tras las PASO. ¿Podrá retener los votos que obtuvo su propuesta o puede haber radicales que no quieran votar a Frigerio?

-Veo un contexto muy parecido a septiembre. No veo que exista un cambio en ese sentido. La boleta, más allá de que la encabece Frigerio, está integrada por dos radicales.

-La campaña en el proceso electoral anterior hubo declaraciones picantes hacia el exministro del Interior. ¿Cómo están las relaciones con Frigerio?

-Bien, normal. Con la tranquilidad de que nuestra lista fue integrada mediante el voto y, más allá de algún chisporroteo, ha sido muy beneficioso. Fue la gente la que eligió en qué lugar nos ponía a cada uno. Me parece que eso fue muy positivo, así que ahora tenemos que trabajar todos juntos.

-Luego de las elecciones de septiembre, ¿se quedó usted con el sello de la UCR local?

-No, para nada. De hecho hay correligionarios que hasta en las PASO estaban en el otro espacio. El radicalismo tiene múltiples expresiones, es patrimonio de los afiliados y no de quien esté en un lugar u otro.

-Igual que Frigerio usted expresó la intención de pelear por la gobernación. ¿Cómo imagina el camino a 2023? ¿Acuerdo o interna?

-Falta mucho, eso es lo primero que hay que decir. Tenemos que hacer todo el trabajo que haga falta en estas semanas hasta el 14 de noviembre. Después habrá un trabajo para adelante. Sí observo una posibilidad de trabajar la provincia con algunas expresiones con la meta de construir un proyecto político y provincial de acá a 10 años. Se están dando fenómenos como el que se expresó en Ferro este jueves y en la provincia de Buenos Aires, que es un bastión muy importante donde la lista que encabezó Facundo Manes hizo una elección que hace seis meses era impensada. Lo mismo pasó en Santa Fe, aunque allí fueron gobierno hace no mucho. Me parece que hay hombres del radicalismo dispuestos a encabezar.

-¿Con qué dirigente radical a nivel nacional se referencia mirando 2023?

-En la política los proyectos son colectivos. Por supuesto que uno ve modelos a los que presta atención. En mi caso, estoy muy cerca de Corrientes. Veo ahí una construcción que viene hace muchos años, con el radicalismo al frente, donde se han logrado transformaciones luego de mucho estancamiento. Hay, incluso, hasta características que pueden ser similares a Entre Ríos. Me preguntás por Gustavo Valdés y te digo que me encanta. Hay modelos que han funcionado y obviamente hay dirigentes que tienen su propio peso, más allá de que no tengan tanta presencia en los medios. Nadie puede desconocer lo que hizo Gerardo Morales en Jujuy, una provincia que estaba muy atrasada y hoy innova.

-La experiencia de gobierno de Cambiemos dejó a la UCR en una alianza meramente parlamentaria. ¿Están ante una nueva etapa?

-Lo mejor para 2023 sería un proceso interno. Lo digo mirando bastante para adelante. Está claro que la coalición no debe ser únicamente para el Congreso, sino que tiene que haber puntos en común para desarrollarlos en los partidos que están en el frente. Más aún si llegamos al Ejecutivo.

-La figura de Rodríguez Larreta aparece como la más taquillera en Juntos por el Cambio para una candidatura a presidente. ¿Quiénes podrían darle pelea en igualdad de condiciones?

-Me parece que hay muchos dirigentes con posibilidades. No solo en el radicalismo, también en el PRO. Hay presencias que se empiezan a notar, más allá de Larreta que está en Capital y tiene una presencia y exposición natural. No hay que apurarse, hay que andar con pie de plomo, acompañando la institucionalidad cualquiera sea el resultado del 14 de noviembre y donde muchos aspiramos a que se convoque a un diálogo, como ha hecho Sergio Massa, aunque no está claro desde dónde quiere partir. Si las elecciones repiten los resultados va a haber un equilibrio en el Congreso, lo que puede generar un ámbito de diálogo.

-Si el 14N se repiten los números de las PASO, ¿qué debería hacer Bordet?

-Es difícil. Entre Ríos tiene sus propias problemáticas más allá del resultado de las elecciones. El 15 de noviembre los problemas van a seguir. Entiendo que tiene un inconveniente en lo político que incluso se evidencia en el armado de la lista. Solo sé que le quedan dos años más para gobernar.