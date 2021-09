Frigerio ganó la interna de Juntos y derrotó al peronismo en Entre Ríos

El exministro del Interior Rogelio Frigerio se quedó con la primera pelea electoral en Entre Ríos al imponerse holgadamente al peronismo, que llevaba como precandidato a diputado nacional a Enrique Cresto. Con el 98% de las mesas escrutadas. Con el 99,22% de las mesas escrutadas, el exfuncionario nacional obtenía el 33,66% de los votos, seguido por el Frente de Todos (29,51%) y Pedro Galimberti (16,55%), dentro de Juntos por Entre Ríos.

En la suma de los frentes, Juntos por Entre Ríos alcanzó el 51,82% por sobre el 29,45% del peronismo en una elección de la que participó el 72,3% del electorado en un padrón que tenía 1.112.939 de electores habilitados.

El radical Pedro Galimberti logró el porcentaje requerido para ingresar a la lista por la minoría: necesitaba el 25% y obtuvo el 30%, por lo tanto ocupará el tercer lugar de la nómina y tendrá más chances de obtener una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. “Nos pondremos a disposición como lo indica la democracia”, enfatizó el intendente de Chajarí, palabras que ya había anticipado al momento de votar y que fue interpretada en el frigerismo como un acercamiento luego de una campaña en la que le había tirado palos.

La noticia de esta jornada es que Frigerio se posiciona como un actor de relevancia no solo en la provincia que pretende gobernar a partir de 2023 y, así, terminar con 20 años de gestiones justicialistas, sino en la mesa de Juntos por el Cambio a nivel nacional.

El exfuncionario dejó en claro que su prioridad es quedarse en la provincia y trabajar para la sucesión de Gustavo Bordet en el sillón de Urquiza, pero en su entorno también miran el escenario nacional.

Adentro y afuera

Frigerio recibió los resultados en Paraná. El búnker fue armado en un salón céntrico de la ciudad. Desde allí se montó un palco en el que el gran ganador dio un discurso para adentro y afuera.

Frigerio instó a realizar “un ejercicio de enorme humildad y escuchar más a la gente”. En ese marco, puso de relieve la importancia de “anteponer los intereses de la provincia, el sentido común antes que los intereses partidarios y de los candidatos". "Tenemos que aprender de esta señal que nos da el pueblo entrerriano”, manifestó.

“Este triunfo no es de nadie en particular, sino de todo el pueblo entrerriano. Nos obliga a ser más humildes que nunca a escuchar, estar más cerca de la gente que nunca y a redoblar los esfuerzos para el 14 de noviembre. Es el primer paso para la transformación de nuestra provincia. Se puede festejar hoy, pero mañana tenemos que estar al lado de nuestra gente. No aflojen, esto recién empieza y puede ser un camino maravilloso”, instó a la militancia.

Luego, llegó la tendida de mano a su competidor interno: “A partir de mañana vamos a estar todos juntos: Nuestra lista, la de Pedro (Galimberti) y la de Carlos (González) frente al desafío enorme que tenemos por delante, caminando juntos la provincia. Esto es Juntos por Entre Ríos”.

Mientras, el exministro se mostraba eufórico, a pocas cuadras, el oficialismo trataba de adecuar su discurso ante un escenario que no se había imaginado. En la sede del PJ, Bordet dijo que “esta es una elección primaria, hubo competencia de frentes políticos”, como para salir del centro de la derrota que no se esperaba por esa diferencia.

Y agregó: “Las elecciones son en noviembre, para cuando reforzaremos y redoblaremos el esfuerzo. Trabajaremos en todo el territorio, como lo venimos haciendo con nuestros candidatos para revertir estos puntos que tenemos de diferencia y poder tener un triunfo porque habrá situaciones que serán favorables”.