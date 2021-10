Larreta, contra el congelamiento: “Termina en desabastecimiento”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta cuestionó este jueves el congelamiento de precios que regirá por 90 días al señalar que los controles "no han funcionado nunca en la historia", a la vez que advirtió que la medida impulsada por la Secretaría de Comercio Interior "termina en desabastecimiento", tal como había afirmado horas antes un referente del ámbito empresarial.

"Los controles de precios no han funcionado nunca en la historia. Esta cosa de controles de precios obligatorios ya sabemos en qué termina: empiezan a desaparecer productos de las góndolas. No funciona, es un parche porque no pueden contener la inflación", afirmó el alcalde capitalino en declaraciones radiales.

Rodríguez Larreta se metió así en la guerra por los precios que este miércoles tuvo su cruce más picante cuando el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, le respondió a través de Twitter al presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, quien había asegurado que con la nueva lista de precios máximos establecida por el Gobierno hasta el 7 de enero próximo “va a haber desabastecimiento”.

“Ni amenazas a los argentinos y argentinas ni desabastecimiento”, tuiteó el funcionario, quien además calificó los dichos del empresario como una “amenaza” contra el “pueblo argentino”.

El jefe de Gobierno porteño sumó a sus críticas a las medidas de control de precios un cuestionamiento general a la política económica oficial. "El Gobierno no ha solucionado el problema de la inflación ni ha generado trabajo", dijo y, ya a tono con el discurso de la campaña electoral, añadió: "Los únicos que le podemos poner un freno al kirchnerismo somos nosotros".

Larreta aprovechó además para volver a despegarse de la iniciativa de diálogo político impulsada por el Gobierno y que le generó fuertes reproches en la interna de Juntos por el Cambio. "Lo único que hacen es buscar culpables. No podemos hablar de diálogo porque no hay ninguna actitud propuesta por el Gobierno, cero voluntad de diálogo", aseveró.