Un debate que nació muerto

Se mancó la organización de un debate de candidatos y candidatas al Senado en Santa Fe. El Grupo Televisión Litoral avanzó en el armado de la propuesta con el peronismo, Juntos por el Cambio (JxC) y el Frente Amplio Progresista (FAP), pero, por el momento, no hay acuerdo en el criterio. El oficialismo rechaza el planteo de convocar solamente a las tres primeras listas y pide sumar a las nueve que superaron el corte de las PASO. Las negociaciones están en stand by.

La empresa que lidera Gustavo Scaglione les propuso a los comandos de campaña realizar un debate en la primera semana de noviembre en el medio de De 12 a 14, el programa televisivo de mayor audiencia en la provincia. Además, el proyecto es contar con el soporte de los otros buques del conglomerado, como Radio 2 y el portal Rosario 3. Toda la firma al servicio del cruce político.

Letra P supo que dos semanas atrás se realizó una primera reunión entre las autoridades del grupo mediático y delegados del peronista Marcelo Lewandowski, la cambiemista Carolina Losada y la socialista Clara García. Por el primero asistió Facundo Maldonado, una suerte de coordinador de campaña; a JxC lo representó el candidato a concejal de Rosario Martín Rosúa y por el FAP dio el presente el diputado del PS Joaquín Blanco. Todo presencial, salvo el cráneo peronista, que siguió el cónclave por Zoom.

En ese primer encuentro, Maldonado cuestionó que el debate por temáticas apele a situaciones de coyuntura, como seguridad, y no a una agenda legislativa a futuro. La violencia narco que impera en Rosario pone contra las cuerdas al gobierno provincial y, en el marco de un hipotético debate, Lewandowski debería destinar tiempo a atajar todos pelotazos en contra.

Hasta ese momento, los tres frentes venían mostrando, pese a pequeñas objeciones, una absoluta predisposición para participar del debate. La propuesta del medio, incluso, es más ambiciosa, porque pretende sumar con días de anterioridad, pero en el mismo espacio, debates para Diputados y Concejo. Todo bajo un reglamento, listo para firmar entre las partes.

El formato que se pretende emplear es bien atractivo, novedoso en la provincia y con un notorio formato televisivo. Recrea el debate que se hizo este año en la campaña para las elecciones en la Comunidad de Madrid y es el mismo que se usó días atrás en Chile para el formato presidencial. Permite interrupciones y trata de evitar extensos discursos donde prevalece el coucheo y la puesta en escena.

La negociación empezó a trabarse de cara al segundo encuentro, que debía realizarse esta semana. Maldonado pegó el faltazo y el búnker peronista avisó que no iba a participar del debate si no eran convocadas todas las listas, las nueve que van a intervenir en la elección nacional. “Nuestra intención es ser democráticos, que estén todos los que pasaron a la general; en el esquema de tres, no participamos”, resumió ante Letra P un legislador que participa de la mesa de operaciones.

La empresa respondió que para las seis listas restantes tiene garantizados espacios televisivos equivalentes a los que invitó para el debate y que el formato de nueve participantes ya se realizará este martes, en el debate que organizará la Universidad Nacional de Rosario, que tendrá un tinte “más institucional”.

La rosca entró en stand by. Tanto Lewandowski como Losada tienen un amplio bagaje frente a la cámara, pero chocan en los intereses de campaña. La periodista buscará pegar por hache por bé al candidato al kirchnerismo y el lastre que puede significar hoy tener que defender a la Casa Rosada; el rosarino se esforzará por provincializar su discurso, tal y como pretende el gobernador Omar Perotti.

El tiempo para salir de la indefinición escasea. Losada y García ya dieron el sí y entienden que un debate en el prime time de Canal 3 es una oportunidad. Esperan la confirmación del comando peronista.