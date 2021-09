El Plan Remontar de Perotti: menos Frente de Todos, más candidato

El gobernador Omar Perotti superó la prueba de fuego al ganarle la interna a Agustín Rossi y no quedar pedaleando en el aire por el resto de su mandato, pero fue víctima de la ola amarilla que revolcó al Frente de Todos (FdT) y lo dejó a diez puntos de diferencia en Santa Fe, con el riesgo de perder las dos bancas del Senado. El intento por remontar en dos meses el resultado ya dejó un lineamiento: darle impulso al consolidado candidato Marcelo Lewandowski y correrse de la carga partidaria.

En el campamento perottista y de Lewandowski piensan en dejar enfriar la cabeza del electorado que se vio atorado por la crisis del Gobierno nacional y toda la disputa de poder que la ciudadanía percibe cada vez más ajena a sus problemas cotidianos. Sin embargo, la regurgitación del gabinete condiciona, también, a los oficialismos no porteño-bonaerenses; por eso, Santa Fe analizará qué trazo darle a la planificación de la campaña para las generales.

De hecho, el rafaelino conversará con el nuevo jefe de Gabinete, Juan Manzur, a quien bendijo como 'un gobernador de gobernadores' por su conocimiento de la realidad federal, y tendrá información fina acerca de los lineamientos del relanzado gobierno. Es decir, qué medidas lanzarán para convencer al electorado esquivo, si bajarán recursos, etc. Igualmente, esos mojones que le pueda dejar en claro Manzur no cambiará los primeros borradores de cara a las generales.

Fuentes al tanto de la coordinación electoral del perottismo confiaron a Letra P que se afianzará la idea de provincializar la elección. "Hay que hablarle a los santafesinos de lo que sucede en Santa Fe; lo que pasa en Buenos Aires, pasa allá", agregó.

Así, la figura de Cristina, que se usó para convencer a militantes en el sprint final de las primarias, ahora no tendrá protagonismo. Esto, por extensión, significa menos exposición de María de los Ángeles Sacnun, cristinista pura. Esta idea busca transversalizar más el camino a las elecciones donde ya no se disputa contra un soldado K como Rossi sino contra la alianza radical-macrista que está cortada por la polarización. Además, aún están encendidas las llamas de la carta que, justamente la vicepresidenta, escribió sin eufemismos pidiendo cambios a Alberto Fernández, y que desnudaron formas que espantan a los despolitizados.

Si no abrieron el juego a nivel de gestión a la Casa Rosada en dos años, y apenas en el tramo final de la campaña de las PASO, menos lo harán ahora. Por lo tanto, se jugará en mostrar más al candidato que darle centralidad al sello, explican en el armado. En los próximos días habrá una reunión entre el equipo de Lewandowski y el del gobernador para afinar la planificación y replantear el mensaje. La pregunta es: ¿Qué harán con el slogan que resaltaba que la Casa Rosada y el gobierno de Perotti eran un sólo corazón, al ritmo de “Esta es la lista de Todos?

En rigor, van a sacar más a Lewandowski por toda la provincia y no reducirlo a su indiscutible fortaleza en Rosario, ciudad en que doblegó a Rossi, y en el departamento San Lorenzo del senador Armando Traferri, cacique peronista y jefe del Nuevo Espacio Santafesino (NES), sello que bancó la lista de Rossi e incluso impulsó a la vicegobernadora Alejandra Rodenas.

El ex comentarista del fútbol de primera no es kirchnerismo, ni viaja por los márgenes que puedan alejarlo de un voto medio. Eso es un capital que, en principio, piensan explotar pensando en una fuga de votos de JxC de aquellos no convencidos, de los que “jugaron” en las PASO a alguna interna o, incluso, de algún voto que fue al progresismo pero que al verle escasas posibilidades optan otra alternativa.

El candidato terminó estando a la altura y más también, luego de que se lo colocara como comodín en el acuerdo entre Perotti y la Casa Rosada en medio de un cierre de listas caliente. “Es un candidato nuevo, fresco, por más que haya ganado dos elecciones de peso en dos años. Hay que visibilizarlo más, hacerlo caminar más por toda la provincia y que no sea la lista de Perotti sino la de Lewandowski. Hay que imponerlo más”, agregó a este medio alguien al tanto de la campaña.