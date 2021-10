Mi Buenos Aires querida: Vidal activa el Plan Ritondo 2023

La exgobernadora María Eugenia Vidal mostró este viernes un importante respaldo a su exministro de Seguridad Cristian Ritondo en sus aspiraciones de convertirse en el próximo ocupante del sillón de Dardo Rocha, en La Plata. “Quiero decirles que este equipo tiene un liderazgo en la provincia, con alguien que se lo ganó sobradamente, en quien confío con los ojos cerrados y es Cristian Ritondo”, remarcó en un multitudinario plenario partidario en Tigre del que participó toda su estructura política. La frase imprime un capítulo más a la saga de sucesos que abrió el Plan Canje, con el que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, envió a Diego Santilli a la provincia de Buenos Aires y regresó a la exbonaerense al territorio porteño para competir por una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Con las novedades, queda latente en el largo plazo la interna de los múltiples aspirantes del PRO por llegar a la gobernación en 2023.

Tal como dio cuenta Letra P a principios de enero de este año, Ritondo ya tenía en mente su proyecto para suceder a Axel Kicillof. Para ese objetivo, que decidió compartir sólo con un puñado de hombres y mujeres de su confianza, pretendía recorrer la provincia con la bandera de la lucha contra la inseguridad e intentar vincular su nombre a otras temáticas como producción y el trabajo, al tiempo que pretendía instalar su imagen en las ocho secciones electorales. Todo eso con el respaldo de Vidal, la jefa política que ordenó por ese entonces poner a su disposición a los dirigentes y legisladores que le responden de manera directa. “Me gustaría ser candidato a gobernador”, dijo Ritondo en su momento.

Rápidamente, sólo unas semanas después, su estrategia electoral quedó en suspenso. Es que ya estaban en marcha las primeras mesas de negociación para lanzar a Santilli al otro lado de la General Paz. Con las listas definidas después de la interna y un reiterado mensaje de buena parte de la cúpula del PRO que aclaraba en la letra chica que una postulación ente año no significaba una plataforma directa hacia el 2023, Ritondo organizó este jueves un multitudinario plenario en Tigre. Además de Vidal, lo acompañaron el diputado provincial y uno de los fundadores de la agrupación La Territorial Alex Campebell, el concejal anfitrión Segundo Cernadas, el intendente de Campana, Sebastián Abella, y algunos legisladores que integran el equipo del exministro como Matías Ranzini y Guillermo Sánchez Sterli.

Dirigentes que participaron del acto lo tradujeron en el mismo sentido, pero aclararon que no se trata de una disputa política en medio de la campaña actual. “Todos trabajamos en el equipo de Horacio y de María Eugenia y con el tiempo nos iremos ordenando, pero ahora todos los esfuerzos están puestos en que el Colorado vuelva a ganar en noviembre”, remarcó uno de los protagonistas del encuentro. “Así como Horacio y María Eugenia pueden ir por la presidencia o conformar una fórmula conjunta, Santilli y Ritondo van a definir entre ellos qué es lo mejor para la provincia”, dijo a Letra P otra fuente de peso del PRO.

Además del exministro y el candidato actual, el partido amarillo también tiene otros aspirantes a gobernar el principal distrito electoral del país. El primero en manifestar esas intenciones fue el jefe comunal de Vicente López, Jorge Macri, quien plantó bandera en 2019, al día siguiente de la estrepitosa derrota de Vidal, declarando un estado de horizontalidad en la comandancia bonaerense de la oposición. Le siguió esta semana su par de La Plata, Julio Garro, que avisó que en noviembre empezará a construir su candidatura, y hay quienes escucharon en más de una oportunidad a Diego Valenzuela decir que también dará pelea desde Tres de Febrero.

Hace unas semanas, Abella, que hoy se sentó en la mesa central del plenario, le dijo a Letra P no sólo que el ex vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se perfilaba después del triunfo a convertirse en “un líder y referente de Juntos”, sino también se animó a pedir la renuncia de Jorge Macri a la presidencia del PRO bonaerense. “Tiene que renunciar a su cargo en el partido, y aquellos que tenemos vocación de hacer crecer el espacio debemos ocuparnos”, lanzó. Quienes rodean al jefe de Vicente López desestimaron el pedido y mencionaron a Ritondo como el autor intelectual del avance. Es que uno y otro dirigente responden a estructuras distintas y no se descarta que regrese después de noviembre la interna entre palomas y halcones, en la que Rintondo y Santilli se mostrarán como los moderados del espacio y, por caso, Macri retomará su alianza estratégica con Patricia Bullrich.