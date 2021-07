“Mi mudanza a la provincia es definitiva, voy a pleno”

Diego Santilli logró sortear buena parte de los obstáculos internos que le impedían presentarse como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y se quedó con la cabeza de la lista. No lo dice explícitamente, pero da a entender que ayudó el plan canje que pergeñó su jefe político, Horacio Rodríguez Larreta, con el respaldo de buena parte de los fundadores de los intendentes que conforman el Grupo Dorrego. “Cuando fui reelegido en la Ciudad, sabía que no podía competir más y hoy mi espacio me pidió que vaya a competir en la provincia y eso estoy haciendo”, dice en entrevista con Letra P y asegura que su desembarco al otro lado de la avenida General Paz “será definitivo”.

Cree que la estrategia electoral de este año será más terrenal, alejada del marketing y el focus group que supo ponderar el PRO en tiempos pasados. “Soy un tipo de laburo, que pone el cuerpo, que se compromete con los temas”, repite en varias oportunidades, aunque evita mostrarse como un dirigente opositor de extracción peronista o lanzar críticas tanto contra su próximo contrincante interno, el radical Facundo Manes, como contra el intendente Jorge Macri, la última resistencia intendentista a su desembarco. Dice que el “verdadero adversario” de Juntos es el kirchnerismo en el poder, mientras cuelga el tercer llamado en menos de 40 minutos que le hace el intendente Vicente López durante esta entrevista en un café del distrito de San Martín.

-¿Se considera peronista?

-Pertenezco al PRO y soy de Juntos por el Cambio. Sí me considero con una esencia, que es lo que me hace caminar, estar con la gente y sacarme fotos en la peatonal.

-¿Cuál será la estrategia electoral de Juntos?

-En la campaña se va a tratar de caminar mucho la calle, estar con los vecinos y escucharlos.

-¿Qué propuesta llevará al Congreso?

-Hay dos temas que me ocupan: generar empleo joven y la seguridad. La Ciudad está entre las dos ciudades con menos homicidios del continente, y eso se puede traspolar.

-¿Aun con las diferencias geográficas y económicas que tiene la provincia?

-El método, la forma, la actitud de trabajo y la planificación es absolutamente replicable.

-¿De qué forma?

-Por ejemplo, cuando hicimos el anillo digital, con Cristian Ritondo, lo aplicamos en la General Paz y todas las autopistas, después lo llevamos al Camino del Buen Ayre, y desde ahí a los accesos de la Autopista Buenos Aires – La Plata. De eso se trata, de trabajar ambas jurisdicciones.

-¿Qué le faltó a Vidal en su gestión?

-La economía, sobre todo los últimos dos años. No fue nada bien y complicó la gestión seriamente. También la extensión del conflicto docente no fue buena.

-¿Buscan construir un PRO sin Macri?

-Tenemos un espacio grande y heterodoxo con diferentes matices. Es la primera vez en democracia que un partido después de haber perdido contra el peronismo sigue unido.

-¿Quién lidera esas diferencias?

-Horacio, el único gobernador PRO que tenemos; María Eugenia; Jorge Macri en la provincia, y diferentes dirigentes en todo el país como Carrió y los gobernadores radicales.

-¿La mudanza a la provincia es definitiva?

-Sí, absolutamente, es definitiva. De hecho, renuncié a la vicejefatura de gobierno y voy a pleno.

-¿Qué opina sobre las críticas que recibió por ser porteño y presentarse en provincia?

-No creo en los domicilios, es poco relevante. Además, viví once años en Pilar y pasé toda mi infancia en Mercedes. El AMBA es una sola cosa.

-¿El que gane la interna se posiciona para pelear por la Gobernación?

-No, no creo eso. No sólo hay que ganar la primaria, sino hacer crecer más a nuestro espacio y luego enfrentar a nuestro verdadero adversario, que es el kirchnerismo.

-¿De dónde cree que surgirá el candidato o candidata para 2023?

-Hay un montón de candidatos, como los intendentes Jorge Macri y Néstor Grindetti. Incluso, Cristian Ritondo.

-¿Se anota?

-No es momento de hablar de 2023. Cuando fui reelegido en la Ciudad sabía que no podía competir más y hoy mi espacio me pidió que vaya a competir en la provincia y eso estoy haciendo.

-¿No defrauda a los porteños y porteñas dejando la gestión y mudándose de distrito?

-No. Y tampoco me lo dicen las personas en la calle. Por el contrario, me dicen “dale para adelante, necesitamos tipos como vos en esta provincia”.

-¿Qué lo diferencia de Manes?

-Que soy colorado (risas).

-¿Y en lo político?

-No quiero marcar diferencias con Manes, eso lo va a encontrar la sociedad. Sí puedo decir qué van a encontrar en mí. Soy un tipo de laburo, que pone el cuerpo, que se compromete con los temas, con coraje y pasión y me enfrento a los problemas. Toda mi vida hice esto.

-Respecto al colorado, ¿tuvo que convencerlo a Macri para que tuiteara el mechón?

-No, para nada. Lo hizo por motus propio.

-¿Tienen por estrategia esconder a Macri en la campaña?

-No, no lo queremos esconder. Nos tenemos que hacer cargo de las cosas buenas y de las malas, y aprender de esos errores.

-¿Cuáles errores?

-A todas luces está claro que la economía no funcionó. Eso nos llevó a perder la provincia.

-Sólo pasaron dos años, ¿por qué ahora creen que tendrán éxito?

-No creo que la hayamos hecho tan mal, ni tan bien. Tuvimos cosas buenas como una Argentina integrada al mundo, la libertad de expresión, el respeto a las instituciones y la política de seguridad que fue consecuente y lo hicimos junto a Patricia y Cristian.

-¿Cómo está la relación con Jorge Macri?

-Estamos muy bien. Estuve en su casa el sábado y después caminamos Vicente López. Hablamos seguido.

-¿Niega diferencias?

-Por supuesto que hay tensiones, sobre todo cuando uno está en un año electoral, pero nos conocemos hace muchos años. Él fue nuestro primer intendente y lo acompañé cuando empezó.

-En el Grupo Dorrego también se oponían a que un porteño fuera candidato…

-Muchos intendentes me pidieron que participe.

-¿Quiénes?

-Muchos, pero el tema hoy no pasa por ahí, ahora estamos en otra etapa.

-¿Qué opina sobre la ruptura de Piparo?

-Es una decisión de ella, lo que sí puedo decir es que me hubiera gustado que José Luis estuviera en nuestra primaria.

-¿Por qué no acordaron?

-Hubo una discusión de pisos, fijamos finalmente algunos, y él decidió ir por afuera.

-Un piso excluyente para partidos chicos…

-Un piso alto; él consideraba que tenía que ser más bajo.

-¿Cómo evalúa la gestión de Kicillof?

-No me gusta personalizar la política, lo que sí veo es un gobierno lejano de la gente, distante de los problemas.

-¿Alguna evaluación de los ministerios, puntualmente?

-Insisto, parece que tienen una gestión lejana, y, cuando es lejana, es difícil de entender lo que la gente está diciendo, para ponerse a trabajar en resolver las problemáticas.