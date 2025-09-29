Temas del día
29 de
septiembre
de 2025
Letra P
29 de septiembre de 2025
Maximiliano Abad: "Necesitamos orden económico, menos impuestos y reglas claras para producir y generar empleo"
Por Letra P | Periodismo Político
Las Más Leídas
Unión por la Patria exige sacar a Espert de la comisión de Presupuesto por su presunto vínculo narco
Por
Mauricio Cantando
Medios: con la salida de Paramount ya no quedan jugadores internacionales en el mercado local
Por
Martín Becerra
Espert, en caída: una encuesta lo ubica abajo de Taiana por 14 puntos
Por
Susana Maidana
Argentina en el Narcosur
Por
Marcelo Falak
Milei suspendió un acto en Ushuaia ante una marcha de protesta en su contra
Por
Laura Funes
LIBERTARIOS VS. FEDERALES
Los gobernadores bajan un cambio para no quedar en offside tras el salvataje de Trump a Milei
Por
Juan Pablo Gavazza
y César Pucheta
TODO NACIONAL
Medios: con la salida de Paramount ya no quedan jugadores internacionales en el mercado local
Por
Martín Becerra
LIBERTARIOS VS. FEDERALES
Nacho Torres pone en escena a un actor empresario de peso para otra función de Provincias Unidas
Por
Adrián D'Amore
SEMANA SANTA FE
Perotti & Provincias Unidas: ser o no ser
Por
Pablo Fornero