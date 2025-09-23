La UCR bonaerense, contra la quita de retenciones al agro: "Se nota la desesperación"

Diego Garciarena y Silvina Vacarezza, UCR+Cambio federal

La UCR de Buenos Aires desconfía de la eliminación temporal de retenciones al sector agropecuario anunciada por el Gobierno de Javier Milei, una medida que tildó de “manotazo” en medio de la campaña electoral. “Se nota la desesperación para conseguir dólares”, afirmaron, y mostraron preocupación por la suba de los precios internos que quedan eximidos.

La respuesta llegó luego de que el gobierno nacional anunciara este lunes la eliminación temporal de las retenciones a los granos y carnes hasta el 31 de octubre, con el objetivo de alentar la liquidación de divisas y conseguir hasta 7.000 millones de dólares del sector del agro antes de las elecciones de octubre.

Qué dice la UCR Desde el bloque legislativo bonaerense UCR + Cambio federal, la diputada Silvina Vaccarezza le dijo a Letra P: “Se nota la desesperación para conseguir los dólares, ya hay productores que vendieron y otros que no cosecharon”, y agregó que hay sectores “que tienen los granos en el medio de la nada porque no los pueden sacar a raíz del estado de los caminos”.

En ese sentido, también cuestionaron la temporalidad de la medida: “Es hasta el 31 de octubre, eso muestra la desprolijidad y debilidad del programa económico. El productor ve que no es algo serio”. En ese espacio advierten que esta medida denota la debilidad del programa económico. Sostienen que el Gobierno “está haciendo agua y da manotazos de ahogado hasta conseguir un nuevo crédito”.



diego-garciarena-ucrpng.webp Diego Garciarena Preocupación por los precios Por otro lado, el radicalismo avisó que habrá que poner el ojo en los precios internos de los productos eximidos, para “que no se fomente la producción de valor agregado a la producción primaria”. Avisan que sin retenciones se puede exportar sin industrializar, lo que “no aparece como una política pensada, sino como un espasmo”. En el interior bonaerense explican que a partir del momento en que tenga retención cero, la soja va a valer más. A modo de ejemplo, mencionan que “los polleros y los feedloteros van a tener que pagar más”. Y con eso, afirman, empezará a valer más la soja y aumentarán todos los productos que estén relacionados, como carne, leche, huevos, etcétera”.

