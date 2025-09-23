SIN DÓLARES NO HAY MAÑANA

La UCR bonaerense, contra la quita de retenciones al agro: "Se nota la desesperación"

Parte de la oposición cree que es un "manotazo" del Gobierno para conseguir divisas antes de las elecciones de octubre. Preocupación por la suba de precios internos.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Diego Garciarena y Silvina Vacarezza, UCR+Cambio federal

Diego Garciarena y Silvina Vacarezza, UCR+Cambio federal

La UCR de Buenos Aires desconfía de la eliminación temporal de retenciones al sector agropecuario anunciada por el Gobierno de Javier Milei, una medida que tildó de “manotazo” en medio de la campaña electoral. “Se nota la desesperación para conseguir dólares”, afirmaron, y mostraron preocupación por la suba de los precios internos que quedan eximidos.

Notas Relacionadas
Javier Milei y la mesa de enlace en La Rural.
SIN DÓLARES NO HAY MAÑANA

El campo, dividido: las retenciones cero de Milei y Caputo no alcanzan para todos

Por  Francisco Aristi
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SilVaccarezza/status/1970102470836998344&partner=&hide_thread=false

Qué dice la UCR

Desde el bloque legislativo bonaerense UCR + Cambio federal, la diputada Silvina Vaccarezza le dijo a Letra P: “Se nota la desesperación para conseguir los dólares, ya hay productores que vendieron y otros que no cosecharon”, y agregó que hay sectores “que tienen los granos en el medio de la nada porque no los pueden sacar a raíz del estado de los caminos”.

En ese sentido, también cuestionaron la temporalidad de la medida: “Es hasta el 31 de octubre, eso muestra la desprolijidad y debilidad del programa económico. El productor ve que no es algo serio”. En ese espacio advierten que esta medida denota la debilidad del programa económico. Sostienen que el Gobierno “está haciendo agua y da manotazos de ahogado hasta conseguir un nuevo crédito”.

diego-garciarena-ucrpng.webp
Diego Garciarena

Diego Garciarena

Preocupación por los precios

Por otro lado, el radicalismo avisó que habrá que poner el ojo en los precios internos de los productos eximidos, para “que no se fomente la producción de valor agregado a la producción primaria”. Avisan que sin retenciones se puede exportar sin industrializar, lo que “no aparece como una política pensada, sino como un espasmo”.

En el interior bonaerense explican que a partir del momento en que tenga retención cero, la soja va a valer más. A modo de ejemplo, mencionan que “los polleros y los feedloteros van a tener que pagar más”. Y con eso, afirman, empezará a valer más la soja y aumentarán todos los productos que estén relacionados, como carne, leche, huevos, etcétera”.

Temas
Notas Relacionadas
Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer, candidatos de Provincias Unidas en Buenos Aires
SIN DÓLARES NO HAY MAÑANA

La tercera vía, contra la quita de retenciones de Milei: "Es una medida electoralista"

Randazzo y Stolbizer cargaron contra la medida en sintonía con los gobernadores del interior. Passaglia reclama que la quita sea "permanente".
Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, socios en Provincias Unidas, compartieron mirada tras los anuncios. 
SIN DOLARES NO HAY MAÑANA

Provincias Unidas unifica la crítica a la baja de retenciones por "electoralista", pero relativiza su impacto

"No sé si la dan vuelta con esto", dicen sobre el efecto de la medida en la elección, aunque con prudencia. Una medida "para siete u ocho cerealeras".

Las Más Leídas

Más Sobre Municipios

También te puede interesar

La Corte Suprema de Santa Fe completa. Los 7 de izquierda a derecha. Margarita Zabalza, Daniel Erbetta, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez, Jorge Baclini y Ruben Weder.
JUSTICIA Y TENSIÓN

Santa Fe: la Corte trabaja en un fallo clave para Pullaro

Por  Álvaro Maté
Lionella Cattalini, la elegida por el socialismo de Santa Fe para rosquear el capítulo judicial.
LIONELLA CATTALINI

Santa Fe: la espada socialista en el capítulo judicial de la reforma que busca proyectarse tras la Convención

Por  Lucio Di Giuseppe
Javier Milei y la mesa de enlace en La Rural.
SIN DÓLARES NO HAY MAÑANA

El campo, dividido: las retenciones cero de Milei y Caputo no alcanzan para todos

Por  Francisco Aristi
Con Jorge Taiana, los gremios bonaerenses dieron un paso al frente en la campaña
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Con Taiana, los gremios bonaerenses dieron un paso al frente en la campaña

Por  Macarena Ramírez