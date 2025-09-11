ELECCIONES | BUENOS AIRES

Final para el infarto: los cinco intendentes que ganaron por menos de 200 votos

Cuatro de Fuerza Patria y uno de Somos contaron hasta el último sufragio con el corazón en la boca. El más ajustado ganó por sólo 63 votos.

Letra P | María Eugenia Suárez
Por María Eugenia Suárez
Iván Villagrán, de Carmen de Areco, uno de los intendentes de Buenos Aires con triunfo más ajustado

La defensa del territorio durante la última jornada electoral en algunos distritos bonaerenses se contó voto a voto: cuatro intendentes de Fuerza Patria y uno de Somos Buenos Aires terminaron superando a su rival inmediato por menos de doscientos votos.

Los intendentes del peronismo que ganaron sus pagos
Fue el caso de los intendentes peronistas Iván Villagrán, Luis Ignacio Pugnaloni, Sebastián Ianantuony, Maximiliano Sciaini y del radical Pablo Barrena que cantaron victoria y respiraron aliviados por un margen muy estrecho.

Los intendentes más ajustados

El más ajustado fue Villagrán, de Carmen de Areco, que ganó con una diferencia de 0,7%. En efecto, por 63 votos pudo pintar la noche de celebración. Los 3.403 sobres en la urna con la boleta de Fuerza Patria se enfrentaron a los 3.340 conseguidos por La Libertad Avanza (LLA).

Aunque con un margen un poco más amplio, Pugnaloni también estuvo atento al recuento de votos. Su propuesta electoral fue respaldada por 2.021 vecinos, solo 108 votos más que los conseguidos por la lista de LLA que alcanzó 1.913.

Lobería, Alvarado y Roque Pérez, por poco margen

En Lobería, el radical Barrena sacó una ventaja ajustada con la propuesta de Somos Buenos Aires. Por 113 votos a su favor superó a Fuerza Patria. Mientras la lista del centro cosechó 3.364 emisiones, el peronismo alcanzó 3.251.

Un poco más de diferencia alcanzó el massista Ianantuony en General Alvarado. La boleta del peronismo logró el respaldo de 6.510 vecinos, mientras los libertarios consiguieron 6.365, sólo 145 votos menos.

En Roque Pérez, Maximiliano Sciaini aventajó por 150 votos a su rival inmediato, el partido Hechos. La lista del intendente peronista logró la aceptación de 1.550 personas, mientras que la fuerza creada en San Nicolás fue votada por 1.410.

Los 11 intendentes de Fuerza Patria que se impusieron en la Quinta 
Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora.
