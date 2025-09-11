Final para el infarto: los cinco intendentes que ganaron por menos de 200 votos

Iván Villagrán, de Carmen de Areco, uno de los intendentes de Buenos Aires con triunfo más ajustado

La defensa del territorio durante la última jornada electoral en algunos distritos bonaerenses se contó voto a voto: cuatro intendentes de Fuerza Patria y uno de Somos Buenos Aires terminaron superando a su rival inmediato por menos de doscientos votos.

La elección del domingo tuvo a los jefes comunales como protagonistas principales. Algunos lograron porcentajes por encima de los 50 puntos , otros superaron el 60% y en tercer lugar hubo quienes vivieron con preocupación el escrutinio provisorio.

#Elecciones BUENOS AIRES Los 16 intendentes y las dos intendentas que superaron la barrera de los 55 puntos https://t.co/VHG96ToogW @Suarez_MEugenia pic.twitter.com/7P3JhuDSib

Fue el caso de los intendentes peronistas Iván Villagrán , Luis Ignacio Pugnaloni , Sebastián Ianantuony , Maximiliano Sciaini y del radical Pablo Barrena que cantaron victoria y respiraron aliviados por un margen muy estrecho.

El más ajustado fue Villagrán, de Carmen de Areco, que ganó con una diferencia de 0,7%. En efecto, por 63 votos pudo pintar la noche de celebración. Los 3.403 sobres en la urna con la boleta de Fuerza Patria se enfrentaron a los 3.340 conseguidos por La Libertad Avanza (LLA).

Aunque con un margen un poco más amplio, Pugnaloni también estuvo atento al recuento de votos. Su propuesta electoral fue respaldada por 2.021 vecinos, solo 108 votos más que los conseguidos por la lista de LLA que alcanzó 1.913.

Lobería, Alvarado y Roque Pérez, por poco margen

En Lobería, el radical Barrena sacó una ventaja ajustada con la propuesta de Somos Buenos Aires. Por 113 votos a su favor superó a Fuerza Patria. Mientras la lista del centro cosechó 3.364 emisiones, el peronismo alcanzó 3.251.

Un poco más de diferencia alcanzó el massista Ianantuony en General Alvarado. La boleta del peronismo logró el respaldo de 6.510 vecinos, mientras los libertarios consiguieron 6.365, sólo 145 votos menos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IanantuonySeba/status/1964729088855421244&partner=&hide_thread=false Como siempre desde que tuve la edad para hacerlo, vine a votar a mi querida Escuela nro 9 de Mechongué.



Los comicios se desarrollan con total normalidad y esperemos que siga así para que ésta sea la fiesta cívica que todos nos merecemos en democracia. pic.twitter.com/Mj3gRnCCIB — Sebastián Ianantuony (@IanantuonySeba) September 7, 2025

En Roque Pérez, Maximiliano Sciaini aventajó por 150 votos a su rival inmediato, el partido Hechos. La lista del intendente peronista logró la aceptación de 1.550 personas, mientras que la fuerza creada en San Nicolás fue votada por 1.410.