Santa Fe: la TV pública enciende la primera chispa entre Pullaro y el PJ

La movida cayó mal en el flamante gobierno y no descartan revisar la designación. “Se hizo tan rápido y tan mal que es sospechoso”, confió en estricto off una fuente de la Casa Gris a Letra P .

“Esto se tendría que dar de baja y hacerlo todo de nuevo con el nuevo gobernador, que tiene derecho a organizar todo el proceso que viene”, sostuvo la misma fuente. “Hay un nuevo gobierno que define un perfil y una manera de trabajar y debe ser respetado con los tiempos del nuevo gobierno, como pasó durante la gestión de Perotti. Es rara la situación porque un gobierno que no nombraba vocales en la TV, de repente firma a días de irse un lugar que no aprobaba”, agregó.

Para el nuevo gobierno, la idea es que el directorio “funcione, pero con todos los directores ingresando juntos”. “Queremos que haya una sesión donde se los pueda elegir”, agregaron.

Como contó este medio, Pullaro designó a Horacio Ríos como presidente del directorio y completó su segunda silla con el periodista Rodrigo Ippólitti. Los otros cinco espacios le corresponden a la Cámara de Diputados y a la de Senadores (uno por la mayoría y otro por la minoría en ambos casos) y uno elegido por trabajadoras y trabajadores del canal.

rios 1.jpeg Horacio Ríos asumirá como director del canal público de Santa Fe.

Consultado por Letra P, el senador Traferri se limitó a observar que la designación de Llonch “fue en reemplazo a la propuesta hecha en su momento que Perotti nunca aceptó”. Se refiere a la postulación de Laureano Medina, un periodista del departamento Belgrano, como representante del PJ.

Lo cierto es que dicha candidatura, como contó este medio en su momento, estaba atada a un acuerdo con el pullarismo, que proponía como vocal por la minoría a Virginia Coudannes. Lo votado el pasado 23 de noviembre por el Senado solo propone a Llonch, quien ya fue miembro del directorio representando a la Cámara alta hace algunos años.

Este medio se comunicó con el exministro de Cultura, quien se excusó de hacer declaraciones y prefirió esperar a que “asuman todas las autoridades del canal”.

En la Casa Gris aclaran, por las dudas, que no se trata de una objeción a la figura de Llonch para el directorio. “El gobernador no va a decir que no si se lo proponen como vocal por la minoría”, sostuvieron.