Regadera, no motosierra: el plan de Pullaro para hacer crecer la TV pública de Santa Fe

Aunque faltan diez días para el cambio de gestión, Ríos ya se mueve como director del canal y va y viene entre Rosario y Santa Fe manteniendo reuniones. “Si nos hubiese convocado un gobierno que desliza la idea de cerrar el canal en un tiempo, no me hubiese sumado”, aclara y afirma que el objetivo de la gestión Pullaro es “que el canal crezca con los cuidados administrativos, presupuestarios y también políticos, porque el gobernador quiere un canal abierto y plural, no de difusión política de su gestión”.