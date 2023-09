Traferri: "Ojalá le vaya muy bien al gobierno de Pullaro"

El peronismo perdió la hegemonía en el Senado de Santa Fe después de 36 años , pero no las mañas. De tener 12 de los 19 senadores, a partir de diciembre tendrá apenas cinco, lo que no significa que se constituya como un bloque díscolo que intente poner palos al nuevo gobierno pese a su acotado poder de fuego. Inmune de la ola electoral que barrió al peronismo en Santa Fe el domingo pasado, el caudillo Armando Traferri sintetiza este reacomodamiento con una frase: "Ojalá le vaya muy bien al gobierno (de Pullaro)".

Las urnas indicaron que el nuevo oficialismo a partir de diciembre puede hasta quedarse con los dos tercios de la cámara alta, lo que le habilitaría aprobar sin debate expedientes que requieran mayoría especial. “No creo que eso sea motivo para no escuchar nuestras propuestas, sería un error”, sostuvo Traferri, quien volvió a renovar su banca y entra en su quinto período.

“En más de una ocasión en mis intervenciones dije que no quiero volver al ciclo de 2003-2007 que, porque éramos 15 a 4, le aplicábamos la mayoría automática. Todavía existía la obediencia debida en el justicialismo: lo que venía del Ejecutivo se aprobaba por más que piense lo contrario. No fue más así”, explica Traferri. También abre el paraguas: "Al Frente Progresista nunca le trabamos ninguna ley, acompañamos hasta en pedidos de endeudamiento".

sesion senado.jpg Sesión del Senado santafesino, un coto de poder

El razonamiento del senador es que solo cambió la cuestión numérica y de mayorías, no la lógica de consenso legislativo. “¿Resistencia nuestra? para nada, sería una falta de respeto a la gente que votó a la UCR. No es mi estilo, siempre buscamos el consenso”, dijo y agregó: “No estamos para frenar o trabar el desarrollo de un gobierno. Está mal la situación como para tener actitudes mezquinas”. En rigor, tampoco pueden, pero no es lo mismo apelar a la armonía en el Senado, que ir al choque.