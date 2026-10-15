La Cámpora no logra tratar su proyecto contra las apuestas online y el titular de loterías irá a Diputados

El proyecto de La Cámpora para regular las apuestas online en la provincia de Buenos Aires no llegará al recinto en octubre y su tratamiento quedará para noviembre. Aunque el martes 20 de este mes está prevista una sesión ordinaria en la Cámara de Diputados bonaerense, el circuito legislativo de comisiones no permite completar los pasos necesarios para avanzar con la iniciativa.

La comisión de Prevención de la Ludopatía de la cámara baja, presidida por la legisladora Micaela Olivetto , convocó al titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof , para que exponga sobre las políticas del organismo frente a la problemática del juego. Este miércoles hubo un encuentro informativo.

La visita está prevista para el próximo lunes 19 de octubre a las 10. La convocatoria fue impulsada por Olivetto y tendrá como eje un repaso de la gestión en materia de prevención de la ludopatía, combate contra el juego ilegal y control de las plataformas autorizadas.

Según pudo saber Letra P , el funcionario prepara un informe sobre las acciones desarrolladas por el organismo que conduce. La exposición permitirá abordar las medidas de prevención y los mecanismos de control aplicados a las empresas habilitadas, además de las estrategias contra los sitios de apuestas ilegales.

La convocatoria a Atanasof se inscribe en el proceso de discusión del proyecto, pero no alcanza para habilitar su tratamiento en el recinto durante octubre. La iniciativa deberá continuar su recorrido parlamentario por las comisiones de Legislación general y Presupuesto antes de llegar a una sesión para su debate .

Con el tratamiento previsto para noviembre, el oficialismo deberá buscar acuerdos sobre los puntos que generan diferencias con la oposición. La regulación de las apuestas online y las medidas para prevenir la ludopatía permanecerán en el centro de esa negociación.

Los ejes de la iniciativa de La Cámpora

El proyecto impulsado por el bloque Fuerza Patria propone una regulación integral del mercado de las plataformas virtuales. Prevé el bloqueo del acceso a sitios de apuestas en dependencias provinciales, escuelas y redes Wi-Fi de uso comunitario.

Uno de los puntos de mayor discusión es la creación de una fiscalía especializada para combatir las apuestas ilegales. Algún bloque opositor expresó reparos ante esa propuesta y advirtió sobre la concentración de atribuciones en un único magistrado.

La iniciativa también busca abordar la prevención de las apuestas compulsivas y reforzar los controles sobre las plataformas autorizadas. El alcance de esas medidas y su viabilidad técnica forman parte de los aspectos que rodean la discusión legislativa.