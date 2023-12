El cambio de escenografía lo padecieron, entre otros, los mandatarios extranjeros invitados a la ceremonia que debieron sentarse bajo el rayo del sol del mediodía . Lo rechazaron los diputados y senadores no invitados a escuchar el discurso inaugural de la gestión. Fue una experiencia nueva para los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia, que escucharon el mensaje desde el recinto, por primera vez lejos del Presidente.

La decisión fue, cuanto menos, llamativa si se considera que Milei no cuenta en el Congreso con los votos suficientes para aprobar el paquete de reformas que pretende enviar esta semana. Para sancionar leyes requerirá del apoyo de la casta, a la que eligió darle la espalda . El trámite parece complicado de antemano.

El flamante Presidente apuesta a la fuerza de sus votos para imponer las ideas que proclama desde hace años, que transparentó durante el proceso electoral y que la sociedad eligió por mayoría, pese a las advertencias que fueron calificadas como “campaña del miedo”. Sin rodeos, Milei habló de la necesidad de hacer “supremos esfuerzos” y “doloroso sacrificios”, aunque prometió que el recorte recaerá sobre el Estado y no sobre los privados.

“No hay solución alternativa al ajuste. Todos los procesos gradualistas terminaron mal”, dijo el Presidente, y lo aplaudió una multitud, que repitió sus consignas con fe ciega ante los medios de comunicación. Aunque el camino recién empieza, Milei celebró como si la batalla ya estuviera ganada.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Finakiigutierrez%2Fstatus%2F1733881213163626682&partner=&hide_thread=false Javier Milei, primer presidente en la historia que hizo campaña contando la verdad, que llega al gobierno siendo sincero y que da su primer discurso mirando a la gente y de espaldas a la política. pic.twitter.com/H3VwcGfaxR — Iñaki Gutiérrez (@inakiigutierrez) December 10, 2023

En el establishment político y económico circula la pregunta sobre cuál es el capital político que respalda a Milei para ir a fondo con reformas que implican poner patas arriba las estructuras sobre las que se cimienta el funcionamiento del país, si los 30 puntos que cosechó en las elecciones generales del 22 de octubre o el 56% del ballotage.

El libertario descansa sobre este último número y confía en un apoyo social mayoritario. Agregó a su análisis una dosis de misticismo. “Recuerdo cuando, hace dos años, junto a la doctora (Victoria) Villarruel, hoy vicepresidente de la Nación, ingresamos a esta casa como diputados. Me habían dicho ´ustedes son dos entre 257, no van a poder hacer nada´. Y también recuerdo que ese día la respuesta fue una cita del libro de Macabeos 3.19 que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo. Por lo tanto, Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío”, dijo. Fue la única mención de Milei a la vicepresidenta, que quedó en segundo plano en medio de las versiones sobre las controversias internas.

Karina, la única coprotagonista

Hacedora de su candidatura, conductora de la campaña, Karina Milei fue la única otra figura libertaria que se destacó este domingo junto al flamante Presidente. Ahora secretaria general de la Presidencia, la hermana del mandatario lo acompañó desde su salida del hotel Libertador, por la mañana y luego recorrió junto a Milei el trayecto hasta la Casa Rosada, primero en auto y luego a pie, tomados del brazo. La pareja del Presidente, Fátima Florez, observó a la distancia. En el Congreso, la actriz se ubicó en un palco junto a los padres de Milei.

Karina supervisó hasta el último detalle de la jornada y el primer mandatario le respondió con un gesto institucional. Apenas asumió, el Presidente derogó el decreto que había firmado Mauricio Macri que prohibía el nombramiento de familiares directos en el Gobierno. Su hermana se quedó con el cargo que antes ocupaba Julio Vitobello.

Milei la llama “El jefe”. El Presidente se emocionó hasta las lágrimas cuando le tomó juramento en el Salón Blanco de la Rosada. La ceremonia de asunción de los nuevos ministros se hizo por primera vez en la historia a puertas cerradas y sin presencia de la prensa acreditada. No hubo trasmisión en vivo y solo los encargados de las redes sociales de Milei fueron autorizados a ingresar.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLetra_P%2Fstatus%2F1733970777983062229&partner=&hide_thread=false #MileiPresidente



Emocionado, Javier Milei le tomó juramento a su hermana Karina, quien asumirá el cargo de Secretaria General de la Presidencia pic.twitter.com/cpoRjm9VQP — LETRA P (@Letra_P) December 10, 2023

En la Casa Rosada explicaron que Milei dijo que “que la situación de la Argentina es crítica” y que “no hay nada que festejar”. Agregaron que “la jura es un evento privado para que los ministros se puedan poner a trabajar”.

Más temprano, Karina se había asomado al mítico balcón de la Rosada para saludar a la militancia, que también le reconoce un papel preponderante. Milei había salido minutos antes para repetir su discurso: habrá sangre, sudor y lágrimas, pero el futuro será mejor.

Símbolos de paz

Entre los gestos de rechazo a la dirigencia tradicional, las menciones a los “cien años de decadencia” argentina y el duro discurso sobre el futuro económico, Milei buscó aplacar algunas tensiones con la política y consiguió un eco inesperado.

“Quiero decirles que no venimos a perseguir a nadie, no venimos a saldar viejas vendettas ni a discutir espacios de poder. Nuestro proyecto no es un proyecto de pago de deudas, nuestro proyecto es un proyecto de país”, anunció en las escalinatas del Congreso. Minutos antes, adentro del recinto, había sorprendido con su diálogo jocoso con Cristina Fernández de Kirchner.

La vicepresidenta saliente ofició casi como maestra de ceremonias. Como marca el protocolo, recibió a Milei y a Villarruel y los condujo hacia el recinto. Después, protagonizó un momento distendido cuando el Presidente el enseñó su bastón de mando, que tiene talladas las caras de sus cinco “hijos de cuatro patas”, Conan y sus clones, Murray, Milton, Robert y Lucas. Milei lo relató con gracia, Cristina se rió. Las cámaras mostraron cuando el Presidente le dijo “quédate tranquila”, antes de que se retirara del recinto. La conversación entre ambos fue más distendida que el saludo entre Alberto Fernández y su excompañera de fórmula, que apenas se saludaron.

Milei también envió señales hacia Macri. Fue la primera persona a la que saludó en el recinto después de jurar. El expresidente fue de los pocos que rompió el silencio dirigencial, que atravesó del peronismo a una parte de Juntos por el Cambio, para celebrar después desde su cuenta de Twitter el discurso del libertario. “No le sacaría ni una sola coma a su discurso en el Congreso. No puedo estar más de acuerdo con sus palabras de hoy”, dijo. A tono con la época, agregó luego “¡viva la libertad!”

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmauriciomacri%2Fstatus%2F1733891375693787530&partner=&hide_thread=false Viva la libertad! Vamos Argentina!! pic.twitter.com/nFL2rluF1I — Mauricio Macri (@mauriciomacri) December 10, 2023

A pesar de las duras críticas a la administración de Fernández, al kirchnerismo y a la gestión de Sergio Massa, el mensaje de Milei no recibió réplicas. Consciente del cambio de época, la dirigencia eligió no responder al discurso fundacional que legitima el ajuste que, por ahora, la sociedad se muestra dispuesta a tolerar.