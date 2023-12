Hay una constante, un karma que atraviesa a todo gobierno desde 1989: el saliente Alberto Fernández aparece atrás, convocado de nuevo para el acto formal cuando ya se había ido tras bambalinas, después de un saludo gélido con su excompañera de fórmula , a quien no veía desde hacía cinco meses. Al costado está la nueva vice, Victoria Villarruel , que descongeló por protocolo su relación con el economista para dar el puntapié inicial del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) .

Milei rompió una tradición de 40 años de democracia al no hablar ante la Asamblea Legislativa, pero parece que seguirá al pie de la letra otra costumbre. El espejo estaba ahí: el breve reencuentro de despedida de Alberto y Cristina fue la tercera vez en lo que va del año que se ve el binomio del Frente de Todos. La primera fue el 1 de marzo, también en el Congreso, el momento anual que se había convertido en la única ocasión en la que la coalición peronista dejaba por unas horas de lado sus diferencias para brindar, como las fiestas de ciertas familias que evitan hablar de política en la mesa. La segunda vez fue en la inauguración oficial del gasoducto Néstor Kirchner , el 9 de julio, para celebrar simbólicamente la independencia energética en plena campaña. Uno y otra disimularon el malestar mutuo, pero las caras de incomodidad quedaron ahí, para la historia , en el archivo presidencial.

A cambio de los puestos que no le dejó llenar del gabinete (Seguridad y Defensa, que fueron para la exfórmula de Juntos para el Cambio), Villarruel ocupó un lugar destacado que sus dos últimas antecesoras no tuvieron el día de la asunción. En 2015, Macri fue con Juliana Awada al Palacio San Martín para saludar a las comitivas extranjeras; hace cuatro años, Fernández se paró en el Salón Blanco junto a Felipe Solá para el besamanos. También en la Casa Rosada, Milei estrechó las manos de sus pares acompañado por Diana Mondino -la economista, a horas de jurar como canciller- y Villarruel. Las luces se posaron sobre la vicepresidenta como no había ocurrido desde la campaña. Se quedó, eso sí, fuera del balcón cuando salió el Presidente al grito de "Hola a todos, yo soy el león". Tampoco tuvieron acceso, en ese momento, Karina Milei ni Fátima Flores, que escucharon al libertario desde adentro, apenas asomadas desde atrás.