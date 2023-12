En su primer discurso como presidente, Javier Milei solicitó colaboración de la oposición para gobernar, pero no aprovechó la ocasión para anunciar el contenido de los proyectos de ley que, después de ganar el ballotage, prometió enviar al Congreso, donde ni siquiera tiene definido un marco de alianzas para abrir el debate en los recintos. En la última semana no recibió buenas señales: en Diputados, La Libertad Avanza (LLA) pactó con el peronismo la modalidad de reparto de las comisiones; en el Senado no hay consenso para elegir autoridades.