Vota Newell's de Rosario: el oficialismo patea las elecciones a diciembre y se balcaniza la oposición

Boero no contaba con la antigüedad necesaria para ser candidato hasta septiembre, lo que generó dudas entre muchos socios. Incluso, desde un nuevo espacio que se está formando en la política rojinegra chicanearon: “Si a los 52 años tenés menos de 10 años de antigüedad, demuestra que Newell’s mucho no te importó en tu vida”.

Esperamos la convocatoria a la Asamblea, como marca el calendario electoral. Somos todos de Newell’s, más allá de la política o de las diferencias dentro del Club. NOB está por encima de todo, y eso no se discute. Pero hay límites. Con Astore no nos reunimos más: ya nos mintió. pic.twitter.com/FnUOdHAaKr

El empresario, además, se presenta como candidato a concejal en la ciudad de Alvear, algo que también generó ruido en la vida institucional del club del Parque Independencia. “No se puede tener al club como segundo o tercer trabajo, Newell’s necesita un presidente de dedicación completa”, lo cruzan cerca de otro socio que tiene aspiraciones.

Además, la relación entre la hinchada leprosa y el gobierno provincial no pasa por un buen momento. Conflictos con la policía de la provincia en los operativos desplegados los días de partido hicieron que el nombre de Pullaro no caiga en gracia y la cercanía de Boero con el gobernador no sería, como se creía, un plus para el candidato.

Marcos Cleri y los otros nombres que juegan

En rigor, el único candidato a presidente confirmado es Julián González. Con el apoyo de la histórica agrupación Autoconvocados ya dejó en claro que, pase lo que pase, participará en las elecciones. Incluso, en la asamblea especial y extraordinaria que se realizó este miércoles, presentó una propuesta de Junta Electoral diferente a la que el oficialismo llama "institucionalizada".

“UNEN llegó a un acuerdo con Astore y Marcos Cleri" para hablar de una junta institucionalizada, dijeron cerca de González. "Este acuerdo va mucho más allá de la junta, coinciden en borrarlo a Julián porque saben que está creciendo y lo quieren dejar afuera, es un pacto de continuidad del oficialismo, sin Astore, en la próxima gestión”, agregan.

CleriArgentinoDeRosario.jpg Marcos Cleri, en la presentación de la camiseta de Argentino de Rosario, club en el que realiza la gestión deportiva.

Por su parte, Cleri ya logró su primer objetivo: que su nombre suene. El exdiputado camporista está activo en la política del club rojinegro y quiere ser candidato a presidente. No descarta, incluso, arribar a una lista de unidad. “Hay que fortalecer la institucionalidad para potenciar las virtudes de Newell’s y corregir los errores de la actual comisión directiva”, dijo. “Necesitamos lo mejor de cada agrupación y también del oficialismo, lo que se hace en deportes amateurs o el fútbol femenino es un ejemplo de que hay cosas que se hacen bien, además Astore dejó en claro que él no será candidato”, agregó con un guiño al presidente.

Una asamblea accidentada

La asamblea general que Newell's llevó adelante este miércoles por la noche en el estadio cubierto del Parque Independencia no terminó bien. El oficialismo sólo logró consensuar los nombres de la junta electoral, pero no logró sacar adelante el cálculo de recursos y presupuesto de gastos correspondiente al período julio 2025 – junio 2026.

Para peor, cuando Astore y compañía pretendieron someter a votación el proyecto para comprar un terreno de 17 hectáreas en Pérez para la construcción de un polideportivo, hubo golpes y empujones entre parte de los asistentes, lo que obligó a levantar la reunión. "El Club Atlético Newell’s Old Boys lamenta profundamente los incidentes ocurridos", se limitó a comunicar el club oficialmente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1925357850240422143&partner=&hide_thread=false INCIDENTES Y CLIMA CALIENTE EN LA ASAMBLEA DE NEWELL'S



La reunión, que tuvo lugar en el club, debió ser suspendida por golpes y empujones entre los presentes. pic.twitter.com/obZ9KhNKE6 — TyC Sports (@TyCSports) May 22, 2025

Franco Magnano, hombre fuerte del Futsal leproso en los primeros años del club en la AFA en esta nueva etapa y con cercanía a Chiqui Tapia criticó la propuesta. "Presentan la idea como algo acercado por un grupo de socios, pero el club no toma una postura proactiva de querer comprar el terreno y evaluar opciones", señaló y criticó la "falta de información". "Nos habían marcado que los costos de llevar los servicios los asumía la empresa desarrolladora y nos dijeron que no, que lo asumirá el club. No se hizo un estudio detallado, no se sabe si está bien o mal la compra", agregó.

Desde otro sector ven con buenos ojos “cualquier obra que haga crecer al club”, pero aclaran que “debe ser algo serio y que todos estemos de acuerdo, todavía no se sabe qué va a pasar con los terrenos de Bella Vista que ya están pagados. No sé si el club está para encarar otro proyecto”.