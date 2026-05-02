Río Cuarto: Alicio Dagatti deja la conducción de Estudiantes y eligió a un exdirector de AFIP como sucesor

Después de 11 años, Alicio Dagatti dejará la presidencia de Estudiantes de Río Cuarto y no irá por la reelección. Llegó a la Liga Profesional de Fútbol y acumuló poder en la AFA , pero el equipo tiene un flojo desempeño. También pasó por la cárcel y enfrenta dos causas judiciales.

En una conferencia de prensa, anunció que no se presentará como candidato el próximo 29 de mayo en las elecciones de renovación de autoridades. Por las dudas, probablemente atendiendo a que sus hijos integran la dirigencia del “León”, aclaró que tampoco lo hará nadie de su familia.

“Hoy creo que será mi última conferencia de prensa, ya que no voy a estar en el recambio de autoridades. No voy a ser candidato a presidente ni integraré alguna lista. Ni yo, ni mis hijos, ni nadie de mi familia”, declaró el dirigente ante los periodistas. De todos modos, aseguró que seguirá vinculado y apoyando al equipo, aunque no en un rol de exposición pública.

El quinto mandato consecutivo del empresario al frente de la institución de avenida España vencía en diciembre de este año, pero decidió mover las piezas y adelantó las elecciones casi seis meses. Hay quienes suponen que la jugada buscó despejar cualquier margen de error que pudiera poner en riesgo el poder del oficialismo en la entidad.

En diciembre de 2023, el fiscal Enrique Gavier interceptó un cargamento con droga, celulares y alcohol, escondidos entre las medias reses de un camión enviado por un frigorífico de Dagatti con destino a la cocina del complejo carcelario de Bouwer.

La situación judicial del hombre fuerte del sur de Córdoba y de su hijo se complicó cada vez más, al punto de que fueron imputados y luego detenidos en el mismo establecimiento penitenciario al que habrían intentado vulnerar.

En la mira de la Justicia Federal de Río Cuarto

Dos años después, el empresario y su hijo Ignacio Dagatti quedaron en la mira del juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, por presunto lavado de activos y delitos tributarios, en el marco de una megacausa que tiene a otras 11 personas y a 11 empresas en la mira.

En aquella oportunidad, llamó la atención el gran despliegue de la Justicia, con 40 allanamientos en domicilios particulares y sedes de firmas, todas vinculadas al empresario frigorífico e inmobiliario.

Un flojo pasar por la Liga Profesional de AFA

Estudiantes (RC) atraviesa una larga racha negativa en la Liga Profesional de Fútbol. Desde que subió a la máxima divisional, ganó apenas un partido sobre los 16 que disputó entre el torneo local y la Copa Argentina.

La única alegría fue ante Huracán de Parque Patricios por 2 a 0, en la séptima fecha. Además, solo dos de esos encuentros fueron empates (Argentinos Juniors y Aldosivi), mientras que el resto resultaron en duras derrotas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EstudiantesRio4/status/2047105914046390389&partner=&hide_thread=false Convocamos a toda la familia de la Asociación Atlética Estudiantes de Rio Cuarto a ser parte de un momento fundamental en la vida de nuestra institución.



Próximamente estaremos comunicando fechas y detalles del proceso electoral a través de nuestros canales oficiales.



Sigamos… pic.twitter.com/z5iBsrhOpp — A. A. Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4) April 23, 2026

El flojo desempeño generó fuertes críticas de los hinchas, pero también de la dirigencia del club hacia los jugadores. Por otro lado, en más de una oportunidad, el presidente se quejó de la falta de apoyo de los aficionados y empresarios riocuartenses en esta nueva instancia de competencia deportiva.

Quién es Luis Amor

Por eso, el empresario ya tiene a quién lo suceda: Luis Eduardo Amor. Contador público de 54 años, Amor es un hombre muy cercano al empresario de la carne. Fue parte de la comisión directiva del club y goza de la confianza del actual presidente de Estudiantes.

No solo no es conocido entre }la dirigencia deportiva, sino que también tiene experiencia en la política. En 2019, integró el partido Parte, que impulsó la candidatura de Alberto Fernández a la Presidencia de la Nación, y luego resultó favorecido con el cargo de director regional de AFIP, que ocupó de marzo de 2020 a diciembre de 2023.

luis amor en campaña río cuarto Luis Amor (derecha) en la campaña presidencial de Alberto Fernández en Río Cuarto

En aquel reparto de organismos nacionales en la ciudad, La Cámpora se quedó con el PAMI y la ANSES fue asignada al sector de Sergio Massa, el tigrense amigo de Dagatti que lo visitó en la campaña de 2023.

Un gesto para la AFA

La noticia de su candidatura se conoció este viernes, el día después del paso al costado del presidente, a través de las redes sociales del delfín del oficialista en el “Celeste”.

"Es un honor tener la propuesta del presidente para ser candidato a sucederlo. Me motiva aceptar por la pasión por Estudiantes, y que él pueda tener un necesario descanso, que es la mejor manera de decirle gracias".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EstudiantesRio4/status/2043408706499399944&partner=&hide_thread=false Comunicado Oficial | Dirigencia AAE pic.twitter.com/6MewG6BEnG — A. A. Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4) April 12, 2026

Sin desaprovechar un segundo -a 28 días de las elecciones-, Amor utilizó su momento para lanzar un mensaje proselitista: "Mientras me ocupo de acomodar cuestiones personales, invito desde ya a todas y todos los que, conociéndome, quieran que sea parte porque sientan que tienen que aportar a nuestra querida AAE", arengó el candidato.

Sin competencia firme en Estudiantes de Río Cuarto

Por el momento, en la vereda de enfrente hay diferentes versiones, pero ninguna lista en concreto. Suenan nombres como el de Andrés Aimar, hermano de Pablo Aimar; y el de Javier Gabutti, un exaliado del presidente del club con el que hoy tiene grandes diferencias.

Años de personalismo en la conducción de los destinos de la institución alimentaron esos recelos, pero el gran interrogante es si se podrá constituir una oposición competitiva en el escaso margen de tiempo que dejó el adelantamiento de las elecciones.

De todos modos, esa incógnita se terminará de despejar cinco días antes de la fecha de la asamblea, a realizarse el próximo 29 del mes que viene.