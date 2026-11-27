Después de las derrotas en Brasil y en los Estados Unidos , las extremas derechas probarán el domingo en España su poderío, su capacidad para arrastrar a los conservadurismos tradicionales y su guerra contra los progresismos . La campaña para este nuevo y crucial capítulo de la saga tuvo como figura central a Javier Milei , curiosamente más explotada por la izquierda, como ejemplo de lo que un presidente no debería hacer, que como modelo por parte de sus aliados locales.

Los pronósticos apuntan a un triunfo de la alianza de derecha , conformada por el Partido Popular (PP), de Alberto Núñez Feijóo , y Vox, de Santiago Abascal . Sin embargo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez venía en ascenso, lo que impide trazar pronósticos tajantes.

Hasta hace algunos años, una sociedad con Vox —una agrupación adversa a la inmigración, nostálgica del franquismo, y con una narrativa islamófoba, antifeminista, machista y sobregirada en discursos de odio— habría sido piantavotos para el PP. Ya no. De darse lo que se pronostica, Núñez Feijóo sería el próximo presidente del Gobierno, pero la influencia de los ultras se haría sentir en cargos, programa y políticas .

Al igual que en Argentina y otros países, en España hay una crisis de representación que hizo que cierta decadencia de los partidos tradicionales —el PSOE y el PP— fuera compensada con el surgimiento de expresiones más radicales de izquierda y derecha, lo que recicló el viejo bipartidismo en un bicoalicionismo .

Un promedio de encuestas presentado por El País antes del inicio de la veda —el último martes— ratificó el favoritismo de las derechas. De acuerdo con ese trabajo, el PP encabezaba la intención de voto con un promedio de 31,4%, seguido por el PSOE con 29,1% y por Vox (17,9%) .

Lo de los ultras sería de alto impacto: hace tres años Vox había conseguido el 12,4% de los votos. ¿Un anticipo de lo que podría ocurrir con Marine Le Pen, quien parte como favorita para la elección presidencial de Francia de abril y mayo próximos?

Rezagados de cara al domingo aparecían el Frente Amplio, Podemos y otras fuerzas aliadas de Sánchez, cuya sumatoria se encogió en un tercio de la que supo ser, ubicándose en promedio en 6,8%. Este es, probablemente, el peor indicio para el oficialismo.

Lo relevante, con todo, no se vincula estrictamente con el porcentaje de votos, sino con la cantidad de parlamentarios que obtendrá cada partido y alianza. La mayoría de 176 bancas en el Congreso de los Diputados es lo que permitirá formar mayoría y gobernar en el próximo turno.

De acuerdo con el trabajo mencionado, las derechas podrían quedarse con 190 escaños, lo que, de concretarse, supondría un vuelco político total en el país. Sin embargo, Sánchez, un sobreviviente de la política y un dirigente hábil, aspira, igual que en 2023, a evitar que la oposición obtenga la mayoría legislativa y, con apoyo de aliados y de partidos regionales, mantenerse en el poder, que desempeña desde junio de 2018.

Fenómeno barrial

En la noche de ayer en España se realizó el último debate entre los candidatos, del que participaron los mencionados y la postulante del progresista Frente Amplio, Ada Colau. Pese a sus quejas, la aspirante de Podemos, Irene Montero, fue excluida por aparecer rezagada en los sondeos.

Un Sánchez más incisivo intentó contrarrestar la derrota que la mayoría de los analistas le adjudicó en el duelo anterior, en el que se enfrentó cara a cara con Núñez Feijóo. El tono fue crispado.

"Usted calladita", le exigió el popular a Colau. "Machista", le devolvió Sánchez. "Buitre", le dijo Abascal a este. Pero, con ojos argentinos, lo más jugoso pasó por el modo en que la mujer usó la figura del Presidente para meter miedo.

"Su portavoz económico, José María Figaredo, prometió un recorte (de gastos) ni más ni menos que de 112.000 millones (de euros), que es muy similar a lo que hizo su amigo Milei, su gran referente argentino", le reprochó.

"Justo hoy ha salido la noticia que Argentina entra en recesión técnica: (Milei) ha hundido la economía, con cierre de empresas, destrucción de empleo, caída de salarios, caída del consumo. Eso es lo que está haciendo su amigo Milei exactamente con la misma receta que hoy ha propuesto el partido Vox, que significaría desmantelar los servicios públicos y las pensiones de este país. No lo vamos a permitir", cerró Colau.

Fenómeno barrial.

Unidos por la "batalla cultural"

El hilo entre el Presidente —argentino— y Abascal es grueso, y encuentra en Agustín Laje, director ejecutivo de la Fundación Faro para la "batalla cultural", un nexo ideológico clave.

Milei viene de protagonizar un par de escándalos en España. Su viaje del 20 y 21 de octubre generó, según la prensa de ese país, cierta incomodidad en Abascal, a quien define como su amigo, y en el PP. Tanto fue así que a último momento sólo pudo mostrarse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, figura del PP.

Con el líder de Vox apenas hubo una videollamada, tropiezo que fue reparado en ocasión del viaje posterior, de principios de este mes, en el que Milei participó de la Cumbre Iberoamericana.

En su paso del mes pasado, el argentino increpó duramente a la periodista de radio Cadena SER Julia Molina cuando esta le preguntó por la presunta incomodidad que su presencia les generaba a las derechas.

"Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y de miserables políticos. Quizás vale para tu caso", le respondió, desatando revuelo en medios de todas las tendencias.

Isma Juárez, periodista del programa El Intermedio, de La Sexta, le preguntó por los argentinos que no llegan a fin de mes, tema que, sabemos, lo pone especialmente de mal humor. Milei replicó: "Amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro".

La apuesta del gran sobreviviente

Golpeado por una serie de escándalos de corrupción que le pasaron cerca; accidentes ferroviarios que dejaron víctimas y denuncias sobre el deterioro de la infraestructura y los sistemas de seguridad, y especialmente la crisis de la vivienda, Sánchez creyó encontrar en un episodio puntual de esta última coyuntura una ventana de oportunidad para recuperar terreno en los sondeos y convertir eso en votos y permanencia.

Lo que motivó su decisión de no agotar la legislatura y anticipar los comicios fue el desalojo de Maricarmen Abascal, que desató un estado de conmoción social y protestas que derivaron en acampes en la Puerta del Sol de Madrid y en otras ciudades.

La mujer, una jubilada de 87 años, había vivido siete décadas en el mismo departamento del barrio madrileño de Retiro. Sin embargo, la empresa privada que compró su edificio —un tipo de inversión que se ha hecho común en España y ha atraído incluso a fondos buitres— le anunció que quintuplicaría el valor del alquiler. Después le ofreció un descuento, pero la jubilación tampoco alcanzaba.

A pesar de una batahola entre policías y manifestantes, el 23 de septiembre último Maricarmen fue echada de su departamento. De allí, fue a parar a un hospital y apenas dos semanas después murió, ya con las elecciones convocadas.

El presidente del Gobierno emitió dos decretos-ley —equivalentes a los DNU argentinos— para limitar a los fondos buitres, acotar la especulación y los alquileres temporales con fines turísticos, y regular el valor de los alquileres. La derecha y un partido nacionalista catalán se opusieron en el Congreso, la iniciativa fue frenada y solamente consiguió una vigencia parcial tras un segundo intento oficialista.

Cuando se conozca el escrutinio se sabrá si la ventana que Sánchez vio abierta lo estaba realmente, así como el impacto decisivo o, en su defecto, sobreponderado por los análisis, que ciertas problemáticas sociales tienen en las mayorías que definen el curso de los países.

Las heridas de la corrupción

En otros términos, se conocerá cuál es el verdadero peso de ese factor de crisis en relación con otros, y en qué medida el electorado le achaca a Sánchez su crecimiento por falta de acción oportuna. Enfrente, el PP y Vox hablan simplemente de soluciones de mercado.

Como se dijo, los accidentes de trenes también marcaron agenda en la campaña, así como la corrupción. Este fenómeno dista de ser patrimonio del socialismo, pero afectó de manera demasiado directa al entorno de Sánchez, empezando por su esposa, Begoña Gómez, quien enfrentará un juicio por presunto tráfico de influencias y malversación de fondos.

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, fue condenado en julio a nueve años de inhabilitación por prevaricato administrativo.

Otros exfuncionarios y cuadros socialistas también asimismo condenados por actos de corrupción, muy notablemente José Luis Ábalos, quien fuera ministro de Transportes y terminó condenado a 24 años de cárcel por la compra amañada de barbijos durante la pandemia.

Argentina 2023, España 2026

Las derechas predican la libertad, pero el periodismo español ya se prepara para una caza de brujas, en particular en el sistema de medios públicos.

La entrevista que le realizó este mes a Santiago Abascal el conductor del programa La Revuelta, en la TV pública (RTVE), David Broncano, disparó controversia.

Ese show decidió entrevistar a los candidatos, poniendo en suspenso su habitual tono de entretenimiento. Broncano, titubeante, no brilló precisamente, y así lo reconoció él mismo. Para peor, su producción accedió a que el público que suele asistir a las emisiones fuera remplazado por simpatizantes de la extrema derecha, a fin de que el político no tuviera un trato hostil. Resultó todo lo contrario.

Lo más serio llegó al final, cuando el comunicador le dijo al líder de Vox que no le iba a desear suerte en las elecciones, a lo que este le replicó: "Pues yo sí, porque vas a necesitarla". Sánchez, como otros, interpretó el comentario como una amenaza de purga.

Esta semana, una importante periodista de RTVE, la conductora del programa matinal Silvia Intxaurrondo, denunció que la Junta Electoral Central (JEC) le abrió un expediente sancionador a raíz de una denuncia de Vox. El motivo fueron las preguntas que formuló el 10 de noviembre, abiertas a discusión en el programa, sobre la pertinencia de darle espacio en el sistema público de medios a una extrema derecha a la que atribuyó "discursos xenófobos, machistas y homófobos".

Ante la posibilidad de ser multada con cien a mil euros —sujetos a rebaja por pago voluntario, como si fuera una multa por mal estacionamiento—, la comunicadora hizo más preguntas filosas.

"¿Es neutral la Junta Electoral entre el fascismo y la democracia? ¿Es neutral la Junta Electoral entre la ciencia y el terraplanismo? ¿Es neutral la Junta Electoral entre un genocidio acreditado [N. del R.: en Gaza] y aquellos que lo niegan? ¿Es neutral la Junta Electoral entre una mentira demostrada y una verdad contrastada? Y una última pregunta: ¿los principios democráticos y la igualdad y los derechos fundamentales quedan suspendidos durante el período electoral?".

Si el domingo se impusieran las derechas, la continuidad de Silvia quedaría bajo amenaza. Sus preguntas, sin embargo, pican en una España que se las plantea, por ahora, antes de que los hechos se consumen.

Es lo que la Argentina se preguntaba en el lejano 2023.

Que tengas un excelente fin de semana. Hasta el lunes.