Gustavo Bordet, sobre el PJ: "Quintela, Corpacci y Uñac pueden ser candidatos de unidad"

- Somos 99 diputados, no pensamos todos igual, pero este bloque nos dio una cohesión muy importante, hay uniformidad cuando debatimos temas trascendentes como la ley de bases, o la reforma jubilatoria. Mas allá de las diferencias, en la labor legislativa el bloque está unido en criterios, está consolidado, no veo conveniente generar subbloques porque hoy lo importante es generar una política de oposición.

- Yo trabajo y converso con todos los dirigentes a nivel nacional, con Juan Manuel Olmos hablo mucho y estoy dispuesto a hacer todos los aportes necesarios para que presida el justicialismo, con lista única, alguien de las provincias. Hay gobernadores del interior que tienen toda la legitimidad para presidir el partido, hay que sacar la discusión del AMBA y llevarla al interior de la Argentina, que tiene mucho para ofrecer. En ese sentido cualquier compañero o compañera del interior como Quintela, Corpacci o Uñac, pueden ser candidatos que nos den un criterio de unidad.

Imagen de WhatsApp 2024-08-29 a las 14.39.24_cd24be96.jpg Gustavo Bordet sostuvo que el bloque de Unión por la Patria está cohesionado y descartó cualquier tipo de división en subbloques. "Estamos haciendo una oposición bien cohesionada aunque no todos pensemos igual", afirmó.

Las referencias de Gustavo Bordet en el PJ

- ¿Tiene una jefatura o referencia política a nivel nacional en este momento?

- No. A nivel nacional hago todo para que el justicialismo sea una fuerza política vigente, pero no tengo jefaturas determinadas de ninguna manera.

- ¿Qué opina de la reaparición de Cristina? ¿Cree que puede contener a las diferentes expresiones? ¿Es oportuna?

- No soy quién para juzgar si es oportuna o no. Ella no tiene que pedir permiso a nadie, tiene toda la legitimidad para expresar lo que desee. Todos contribuyen desde su lugar, no hay que censurar a nadie; al contrario, hay que buscar todas las formas que tengamos a nuestro alcance para lograr criterios que nos den una cohesión como movimiento opositor y como futura alternativa para la Argentina.

- ¿Con Sergio Massa está en contacto?

- Sí, converso seguido con Sergio. Tengo un contacto fluido con él como también lo tengo con otros dirigentes nacionales. Converso mucho con exgobernadores, con Juan Manzur, Con Uñac y con otros. También con gobernadores como Axel Kicillof, hablo con todos y esto es lo que está haciendo falta. Lo que hablábamos al principio de esta charla, en este tiempo el hablar, reunirse, discusión, es muy importante, y no tiene que molestar ni asombrar a nadie.

2025: su posible candidatura y el plebiscito a Javier Milei

-¿De qué depende su candidatura a senador en 2025? ¿Tiene ganas y voluntad o cree que hay un ciclo cumplido?

- Todas las veces que sea necesario aportar al justicialismo. lo voy a hacer. Desde 2007 me vengo presentado a elecciones, y las gané todas, por amplio margen en algunos casos. A pesar de eso, no solo depende de mí, depende de si hay consenso, a esta altura después de haber sido ocho años gobernador y antes intendente, todavía tengo mucho para dar. Si sirve estaré y si no, apoyaré, pero todavía falta mucho tiempo y mucho camino por recorrer. Yo no esquivo las responsabilidades que puedan tocar.

- ¿Qué escenario proyecta hoy para las elecciones de 2025? ¿Será un plebiscito a Milei o ve matices?

- Será el debate del modelo de país y provincia. Nosotros vemos que hay un ajuste muy grande y es necesario ofrecer una alternativa electoral para que haya otro escenario que posibilite recuperar lo que viene perdiendo la clase media y los trabajadores, y que exista una mirada diferente a este modelo de ajuste en la Nación y en la provincia, una alternativa a quien viene apoyando ese modelo.

El PJ de Entre Ríos

- ¿Cree que la actividad que el PJ está teniendo en Entre Ríos es el rumbo correcto?

- Hay un rol cuando somos gobierno, la construcción es de manera vertical, y el que ordena lo hace desde el ejercicio de gobierno. Cuando se es oposición, hay que rearmar. Por eso la primera decisión que tuve fue convocar a elecciones, para posibilitar el rearmado del partido. Hubo lista de unidad, e internas en departamentales. En el último congreso aprobamos las minorías, que servirán para ordenar eso, para dirimir en la representación de las listas. Creo que ese proceso de PASO es necesario para que todos los que quieran presentarse puedan tener posibilidades. Cuando sos gobierno es distinto, tenés que consensuar para no desgastar la tarea de gobierno.

- ¿Cuál es su rol en la política entrerriana de ahora en más?

- Estoy trabajando activamente desde mi lugar como diputado nacional y como militante para generar un proceso para que el justicialismo vuelva a ser gobierno en 2027. En 2025 mi aporte va a ser para que volvamos a ser una opción en Entre Ríos, para esto además de una reorganización se requiere también interpretar las demandas de la sociedad para poder ser alternativa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/bordet/status/1836838403796525507&partner=&hide_thread=false Solicitamos al Jefe de Gabinete de Ministros,

Guillermo Francos, que se incorporen al presupuesto nacional 2025 las obras que se acordaron con el gobierno de Entre Ríos y que no se reflejan en el proyecto presentado al Congreso. pic.twitter.com/iWRSXSzeP5 — Gustavo Bordet (@bordet) September 19, 2024

- ¿Qué responde a los cuestionamientos por participar de reuniones cerradas de algunos referentes del PJ entrerriano?

- Voy a todas las reuniones que me invitan, y cada uno se puede reunir con quien quiera. Me parece bien que se generen espacios de discusión, también de expresión. Nadie tiene que molestarse porque un grupo de dirigentes se reúna, es parte de la tarea constructiva, más allá de que a algunos les guste o no le guste. La forma de poder llevar adelante un proceso de reconstrucción de las estructuras partidarias pasa por conversar con todo el mundo, tener todas las reuniones que sean necesarias. Me reúno y converso con todo el mundo, no debe molestarle a nadie. Son ámbitos que se crean de análisis, de propuesta y de ejercer un rol de oposición que es lo que he hecho en este tiempo. No quedarme callado ni siendo espectador, sino participando activamente.

- ¿Hay alguna persona que le parezca que podría representar este nuevo tiempo que está buscando el PJ entrerriano?

- Quienes tienen hoy la responsabilidad son los intendentes que ganaron su territorio. Hay varios que tienen experiencia y otros más jóvenes, que son intendentes que tienen méritos por ganar en sus distritos. Esto es lo que hoy ofrece el justicialismo: dirigentes con experiencia, pero también dirigentes que pueden renovar y dar una alternativa válida a futuro. Los dirigentes del peronismo hoy conforman un abanico muy significativo, por eso son importantes las internas.