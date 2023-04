Entre Ríos: Bordet convocó a internas partidarias y el PJ entró en rebeldía

El primero en cuestionar la movida fue Mauro Urribarri , hijo del exgobernador, quien a través de Twitter se preguntó “¿Irresponsabilidad o humo?”. En la misma red social, donde no tuiteaba desde el 7 de diciembre de 2022, escribió: “Hace un mes nos enterábamos por (Rogelio) Frigerio en LN+ que las elecciones en la provincia se adelantan. Hoy nos enteramos que 35 días antes de las PASO hay elecciones partidarias”.

A quien fuera el primer ministro de Gobierno de Bordet se le sumó Emiliano Gómez Tutau ¸ dirigente del Movimiento Evita en la provincia. “Mientras no se plantee la 'integración de las minorías' dentro del PJ y el Frente, es una discusión palaciega y de apellidos”, marcó el líder el Partido de los Comunes en Entre Ríos y agregó: “Solo vamos a la dispersión de la fuerza. El frente de 'Todxs afuera'”.

Embed No es nuevo esto, pero mientras no se planteé “la integración de minorías” dentro del Pj y el frente, es una discusión palaciega y de apellidos. Y solo vamos a la dispersión de la fuerza. El frente de “Todxs afuera” ! https://t.co/qabEXmd25P — Emiliano G. Tutau (@EmilianoGTutau) April 7, 2023

Acá, Gómez Tutau parece dar en la tecla. Algunos sectores del PJ vienen pidiendo la posibilidad de la integración de las minorías en las listas legislativas. Hoy, quien participa de una interna (las PASO, tanto provinciales como nacionales) y no gana no llega a integrar la lista para las elecciones generales. O, en rigor, la integra pero en lugares no expectantes. Por ello es que se pedía un cambio en la Carta Orgánica del PJ para incorporarlas.