Martín Müller, el primer garrochista de Entre Ríos que saltó a las filas de Javier Milei

AFTER OFFICE | MENSAJE DE FRIGERIO

Quizás por ello, Bordet, hoy diputado nacional de Unión por la Patria (UP) fue más duro de lo habitual en sus declaraciones públicas. "Me sorprende. Ha dado un giro copernicano en su vida política”, fustigó y siguió: “No estoy para cuestionar o criticar, pero respeto a las personas que tienen coherencia en política y trayectoria. Cuesta generar confianza cuando se está de un lado y al otro día se está en otro. Eso no habla muy bien", dijo el exgobernador en declaraciones a Canal 9 de Paraná.