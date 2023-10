Celebra Frigerio: su delfín en Gualeguaychú fue habilitado para competir por la intendencia

La Justicia electoral de Entre Ríos ratificó la candidatura de Mauricio Davico , quien competirá por la intendencia de Galeguaychú por Juntos por Entre Ríos tras ser recusado con los argumentos, ahora desechados, de que accedería a un tercer mandato consecutivo y que no contaba con cuatro años de residencia en la ciudad.

A pesar del triunfo en las PASO, el juez Héctor Vasallo , integrante del Tribunal Electoral de Gualeguaychú, evitó confirmar la candidatura tras hacer lugar el 8 de septiembre pasado a las impugnaciones presentadas contra Davico y no oficializó su postulación de cara a las generales.

Entre otros detalles, se cuestionaba que el dirigente, jefe comunal de Pueblo General Belgrano hasta diciembre próximo, debía residir en esa localidad como máxima autoridad y que presentar una residencia en Gualeguaychú, como lo hizo, no constituía un domicilio legal, y que se trataba de un artilugio para seguir compitiendo por otro cargo, ya que en General Belgrano no podía competir por otro mandato. Entre una localidad y la otra hay cinco kilómetros de distancia.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffrigeriorogelio%2Fstatus%2F1711818096632037417&partner=&hide_thread=false Siempre confiamos en la Justicia. Palito Davico ya está habilitado para competir el 22 de octubre y estoy seguro de que los vecinos de Gualeguaychú volverán a elegirlo porque tiene todo para ser un gran intendente. pic.twitter.com/ZXiyGVAT49 — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) October 10, 2023

El abogado de Davico apeló la decisión al considerar que no existía ninguna re-reelección y que, además, cuenta con domicilio constituido en Gualeguaychú desde enero de 2019, por lo que ya cumplía con los cuatro años de residencia exigidos por la ley.

El 11 de septiembre pasado el secretario electoral de Gualeguaychú dio curso a la apelación, por lo que el tema fue derivado para que lo resuelva el Tribunal Electoral de Entre Ríos.

La máxima autoridad electoral dispuso ahora "hacer lugar a la apelación deducida y revocar la resolución de fecha 8/09/2023 dictada por la Junta Electoral Municipal de Gualeguaychú", oficializando de esta manera la lista para el municipio “con el orden en que fuera postulada por la Alianza Electoral Transitoria Juntos por Entre Ríos para participar en las elecciones generales, convocadas para el día 22 de octubre de 2023".

Frigerio, candidato a gobernador de Entre Ríos por el frente opositor, celebró el dictamen a través de sus redes sociales. “Hoy es un día muy importante para la democracia y para los vecinos de Gualeguaychú. El oficialismo intentó impedir que se respetara la voluntad popular presionando a la justicia, mostrando la desesperación que tienen por no perder los privilegios que acumularon estos últimos veinte años. Pero no pudieron. Palito Davico va a competir este 22 de octubre y no tengo ninguna duda de que será el próximo intendente de Gualeguaychú", afirmó Frigerio.

"Gracias a toda la gente que nos apoyó y que creyó en nosotros. Siempre supimos que la candidatura estaba dentro de la Ley y la Constitución, y así lo declaró el Tribunal Electoral de Entre Ríos en una sentencia ejemplar", destacó Davico.