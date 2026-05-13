Vaca Muerta: Vista Energy suma áreas de Equinor y acelera su plan de inversión para 2026

Vista Energy , la petrolera que conduce Miguel Galuccio , amplió su escala en Vaca Muerta tras adquirir activos de la noruega Equinor y actualizó sus proyecciones de producción, exportaciones e inversiones, con un desembolso previsto de u$s 1800 millones para este año y nuevos objetivos de crecimiento hasta 2028.

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La compañía incorporó 22.000 barriles diarios provenientes de la compra de la participación de Equinor en los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro, en la cuenca neuquina, y se consolidó como la principal productora independiente de petróleo de la Argentina .

Con esta operación, Vista elevó su producción total a más de 160.000 barriles diarios de petróleo equivalente (boe/d) y proyectó inversiones por u$s 1800 millones para este año, un 12,5% más que lo anunciado en noviembre pasado.

“Nos permite dar un salto significativo en producción, exportaciones y capacidad de desarrollo en Vaca Muerta”, afirmó Galuccio, presidente y ceo de la compañía.

Además, destacó el crecimiento de la firma desde su creación: “En apenas ocho años pasamos de ser una startup petrolera a convertirnos en el principal productor independiente de petróleo de la Argentina y en el mayor exportador de crudo del país”.

Nuevas metas de producción y exportación

Vista proyectó para este año un EBITDA ajustado de u$s 3000 millones, un 58% superior a los u$s 1900 millones estimados previamente.

La compañía también previó inversiones por u$s 5600 millones entre 2026 y 2028, un 17% por encima de las proyecciones difundidas en noviembre de 2025.

vista 2 Vista Energy, de Miguel Galuccio, apuesta fuerte a Vaca Muerta

En paralelo, estimó alcanzar una producción de 208.000 barriles diarios de petróleo equivalente en 2028, lo que implicaría una mejora del 16% respecto de la meta anterior.

Hasta el momento, Vista acumuló inversiones por más de u$s 6500 millones en Argentina, en línea con su estrategia de expansión en el segmento shale.

La actualización de proyecciones también incluyó una mejora en la generación de caja. La petrolera calculó un free cash flow acumulado de u$s 2800 millones entre 2026 y 2028, un 87% más que los u$s 1500 millones informados en noviembre del año pasado.