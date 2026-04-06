Vaca Muerta: José Luis Manzano y Mercuria Energy impulsan RIGI por u$s 6000 millones

José Luis Manzano y Mercuria Energy presentaron un proyecto bajo el RIGI por u$s 6000 millones para expandir la producción en Vaca Muerta , en un contexto de mayor actividad de las petroleras . La iniciativa busca sumar exportaciones y previsibilidad regulatoria, con foco en el desarrollo del shale y el posicionamiento de Argentina como proveedor energético en el mediano plazo.

EMPRESAS & NEGOCIOS Vaca Muerta: DLS Archer y Patterson-UTI incorporan equipos de perforación de última generación

El desarrollo se canaliza a través de Phoenix Resources , controlada en un 90% por Mercuria Energy y en un 10% por Integra Capital . El plan contempla alcanzar una producción adicional de 60 mil barriles diarios hacia 2030.

La compañía proyecta ese crecimiento sobre áreas estratégicas en Neuquén , como Mata Mora Norte y Sur, Confluencia Norte y Sur, además de un bloque en proceso de adquisición.

Fuentes de la empresa destacan que el atractivo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) no se limita a beneficios fiscales. También valoran el marco de previsibilidad para inversiones de largo plazo .

El ceo de Phoenix Resources, Pablo Bizzotto , sostuvo que “el RIGI toma su activo y lo traslada virtualmente a un país desarrollado”. Además, afirmó que la señal central es la estabilidad de las reglas de juego en Argentina.

Vaca Muerta _ Shale en Neuquén La actividad en Vaca Muerta tuvo un movimiento al ritmo de la política nacional.

Se trata del tercer proyecto presentado bajo este esquema en el segmento upstream, luego de iniciativas de Pampa Energía y Tecpetrol. En el sector anticipan nuevos anuncios de compañías como YPF y Vista.

Infraestructura y salto productivo

El anuncio se da en un contexto de mejora en los precios internacionales del crudo y ante la inminente puesta en marcha del oleoducto VMOS, que sumará 180 mil barriles diarios de capacidad de transporte.

Ese avance plantea el desafío de incrementar la producción para aprovechar la infraestructura disponible. Las empresas aceleran sus planes de perforación para sostener la expansión del sector energético.

En ese escenario, Argentina se encamina a superar el millón de barriles diarios por primera vez, tras haber registrado en 2025 un promedio superior a los 800 mil barriles, por encima del récord de 1998.

Actualmente, Phoenix Resources produce alrededor de 17 mil barriles diarios y duplicó su nivel en los dos años previos. Con el nuevo proyecto, la firma busca posicionarse entre los principales actores del shale en el país.