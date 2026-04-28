Vaca Muerta: Pluspetrol anticipa una inversión de u$s 12.000 millones para entrar al RIGI

Pluspetrol presentó un megaproyecto en Vaca Muerta para ingresar al RIGI con una inversión de u$s 12.000 millones. El plan, articulado con la estatal neuquina Gas y Petróleo del Neuquén ( GyP ), busca escalar la producción de petróleo y gas y consolidar nuevos negocios exportadores en uno de los bloques con mayor potencial de la cuenca.

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El desarrollo se ubica en el bloque Bajo del Choique-La Invernada, en el norte de Neuquén , una de las áreas con mayor proyección dentro de la formación no convencional. La propuesta apunta a duplicar la producción de hidrocarburos de la compañía en la cuenca.

El plan contempla la perforación de más de 600 pozos, la construcción de cuatro plantas de procesamiento y la instalación de ductos de evacuación para sostener el crecimiento productivo.

La compañía proyecta alcanzar una producción de hasta 100.000 barriles diarios de petróleo, junto con un desarrollo gasífero que podría llegar a 12 millones de metros cúbicos por día en su pico.

El proyecto se ejecutará en dos etapas. La primera fase se concentra en el sector sur del área, con una producción estimada de 50.000 barriles diarios y unos seis millones de metros cúbicos de gas, a partir de la construcción de dos plantas y la infraestructura asociada.

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En una segunda etapa, el desarrollo avanzará sobre la zona norte del bloque, con inversiones adicionales para ampliar la capacidad operativa hasta alcanzar los niveles máximos proyectados.

Voceros de la compañía señalaron que la iniciativa permitirá incrementar la producción y generar impacto económico en localidades como Rincón de los Sauces y otras zonas del norte neuquino.

El ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) resulta central para viabilizar el desembolso, ya que ofrece beneficios fiscales, estabilidad normativa y condiciones orientadas a atraer capitales de largo plazo al sector energético.

Un oleoducto para exportar más crudo

La estrategia de Pluspetrol se apoya en su expansión reciente en el país. A fines de 2024, la empresa adquirió activos de ExxonMobil en Vaca Muerta por más de u$s 1700 millones, lo que fortaleció su posicionamiento en el segmento shale.

Entre los bloques incorporados se destacan Los Toldos I Sur, Los Toldos II Oeste, Pampa de las Yeguas y el propio Bajo del Choique-La Invernada, considerado uno de los desarrollos con mayor potencial de la cuenca.

En paralelo, la compañía participa del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), una obra de infraestructura clave para el perfil exportador del país. El oleoducto, de casi 600 kilómetros, conecta la producción de Neuquén con la costa de Río Negro.

La primera etapa de VMOS, prevista para el tercer trimestre de 2026, habilitará el transporte de 190.000 barriles diarios. Con futuras ampliaciones, la capacidad podría escalar hasta 690.000 barriles por día.

El megaproyecto se inscribe en una estrategia de crecimiento que busca consolidar a Pluspetrol como uno de los actores centrales del desarrollo energético argentino, en un escenario donde la producción no convencional se proyecta como eje de las exportaciones en la próxima década.